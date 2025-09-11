Ріст цін на молоко в Україні сповільнився на початку вересня: які причини

Ріст цін на молоко-сировину в Україні на початку вересня уповільнився. Це пов’язано з припиненням експорту молочних продуктів до ЄС та відсутністю попиту з боку молокопереробних підприємств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Які ціни на молоко?

Середня закупівельна ціна молока в Україні зросла порівняно з попереднім місяцем:

Молоко екстра ґатунку – 17,45 грн/кг без ПДВ (зростання на 65 коп.), діапазон цін у господарствах: 17,00–18,20 грн/кг.

– 17,45 грн/кг без ПДВ (зростання на 65 коп.), діапазон цін у господарствах: 17,00–18,20 грн/кг. Молоко вищого ґатунку – 17,15 грн/кг без ПДВ (зростання на 55 коп.), ціни коливаються від 16,80 до 17,60 грн/кг.

– 17,15 грн/кг без ПДВ (зростання на 55 коп.), ціни коливаються від 16,80 до 17,60 грн/кг. Молоко першого ґатунку – 16,80 грн/кг без ПДВ (зростання на 60 коп.), мінімальна ціна 16,50 грн/кг, максимальна – 17,20 грн/кг.

Зростання цін відображає загальну тенденцію на ринку молочної сировини у вересні.

Кухалейшвілі зазначає, що на відміну від минулого року, коли спостерігався високий попит на молоко-сировину і ціни активно зростали, на початку вересня 2025 року попиту з боку молокопереробних підприємств не було, а ціни практично не змінилися. Підприємства працюють на склади, а наявна пропозиція повністю покриває внутрішній попит на молочну продукцію.

У вересні Україна майже не експортувала молочні продукти до ЄС через відновлення мит, вичерпання квот після скасування Єврокомісією автономних торговельних заходів (АТЗ) та зниження світових цін на вершкове масло, сухе молоко та інші молочні продукти.

Призупинення росту цін на сире молоко в Україні на початку вересня відображає світовий тренд. Падіння світових цін на молочні продукти, особливо на вершкове масло, змушує переробників переглядати закупівельні ціни, через що українська продукція стає менш цікавою для ЄС. Додатково американський безмитний імпорт молочної продукції створює конкуренцію для вітчизняних компаній, які поступаються за конкурентоспроможністю та технічною базою.

Відновлення попиту та зростання цін в Україні можливе у жовтні за умови нової угоди з ЄС і відновлення експорту молочних продуктів, а також збільшення внутрішнього попиту.

Нагадаємо, минулого місяця українські виробники експортували 10,16 тис. тонн молочних продуктів на суму 31,27 млн доларів. Це на 19% менше в натуральному вираженні, ніж місяцем раніше. Експортна виручка скоротилася на 25% відносно липня, але виросла на 26% відносно серпня 2024 року.