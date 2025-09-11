Рост цен на молоко в Украине замедлился в начале сентября: какие причины

Рост цен на молоко-сырье в Украине в начале сентября замедлился. Это связано с прекращением экспорта молочных продуктов в ЕС и отсутствием спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

Какие цены на молоко?

Средняя закупочная цена молока в Украине выросла по сравнению с предыдущим месяцем:

Молоко экстра сорта – 17,45 грн/кг без НДС (рост на 65 коп.), диапазон цен в хозяйствах: 17,00–18,20 грн/кг.

– 17,45 грн/кг без НДС (рост на 65 коп.), диапазон цен в хозяйствах: 17,00–18,20 грн/кг. Молоко высшего качества – 17,15 грн/кг без НДС (рост на 55 коп.), цены колеблются от 16,80 до 17,60 грн/кг.

– 17,15 грн/кг без НДС (рост на 55 коп.), цены колеблются от 16,80 до 17,60 грн/кг. Молоко первого сорта – 16,80 грн/кг без НДС (рост на 60 коп.), минимальная цена 16,50 грн/кг, максимальная – 17,20 грн/кг.

Рост цен отражает общую тенденцию рынка молочного сырья в сентябре.

Кухалейшвили отмечает, что в отличие от прошлого года, когда наблюдался высокий спрос на молоко-сырье и цены активно росли, в начале сентября 2025 спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий не было, а цены практически не изменились. Предприятия работают на склады, а нынешнее предложение полностью покрывает внутренний спрос на молочную продукцию.

В сентябре Украина почти не экспортировала молочные продукты в ЕС из-за возобновления пошлин, исчерпания квот после отмены Еврокомиссией автономных торговых мероприятий (АТЗ) и снижения мировых цен на сливочное масло, сухое молоко и другие молочные продукты.

Приостановка роста цен на сырое молоко в Украине в начале сентября отражает мировой тренд. Падение мировых цен на молочные продукты, особенно на сливочное масло, заставляет переработчиков пересматривать закупочные цены, поэтому украинская продукция становится менее интересной для ЕС. Дополнительно американский беспошлинный импорт молочной продукции создает конкуренцию для отечественных компаний, уступающих по конкурентоспособности и технической базе.

Возобновление спроса и рост цен в Украине возможно в октябре при новом соглашении с ЕС и возобновлении экспорта молочных продуктов, а также увеличении внутреннего спроса.

Напомним, в прошлом месяце украинские производители экспортировали 10,16 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 31,27 млн. долларов. Это на 19% меньше в выражении, чем месяцем ранее. Экспортная выручка сократилась на 25% по отношению к июлю, но выросла на 26% по отношению к августу 2024 года.