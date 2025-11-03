Из-за убыточности заводы сокращают производство сливочного масла: как это влияет на цену

На украинском рынке сливочного масла ситуация ухудшается, а реализация продукции внутри страны становится все сложнее. Склады предприятий стали заполняться, а экспортные продажи сталкиваются с трудом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Удешевление масла

Аналитики отмечают, что стабильно продавать продукцию могут преимущественно те производители, которые готовы идти на существенное снижение цен.

При этом текущий уровень цен убыточен для большинства производителей, работающих в сегменте масла вместе с сухим обезжиренным молоком или казеином.

"По причине подорожания сырья производство становится менее рентабельным: закупочные цены на молоко, необходимые для безубыточности, остаются недостижимыми для большинства предприятий", - подчеркивают эксперты.

Они добавляют, что в конце октября наблюдалось заметное удешевление блочного масла, в то же время, производители фасованной продукции удерживают несколько лучшие позиции, однако конкуренция на этом рынке усиливается. Поэтому для увеличения продаж компании вынуждены проводить акционные скидки, что негативно влияет на прибыльность.

"Из-за убыточности производства некоторые заводы уже сократили или временно прекратили выпуск масла. В результате объемы производства в октябре стали ниже, чем в прошлом году, что является первым подобным случаем за последний период", - отмечают аналитики.

Затруднения с экспортом

Кроме того, ситуация с экспортом тоже сложная. По данным аналитиков, часть предприятий снижает цены, чтобы удержаться на внешних рынках, в частности, в Молдове. Хотя спрос на масло на Кавказе сохраняется, однако объемы реализации там ограничены.

Ожидания дополнительных возможностей после введения новых беспошлинных квот в ЕС не оправдались — спрос европейских трейдеров сопровождается более низкими ценовыми предложениями, не покрывающими себестоимость производства отечественных предприятий.

Какие цены на масло

На сегодняшний день в супермаркетах масло продают от 109 до 123 гривен за упаковку весом 180 граммов.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур в комментарии "Телеграфу" спрогнозировал, что масло может подешеветь в ближайшее время примерно на 10%.

Заметим, украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции.