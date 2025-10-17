Украинский сыр теряет внутренний рынок из-за импорта

В Украине ситуация на рынке сыров продолжает ухудшаться. В четвертом квартале ожидается дальнейшее сокращение производства отечественными сырьевами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Украинцы едят импортные сыры

По данным отраслевых аналитиков, основной причиной ухудшения ситуации для отечественных производителей явился агрессивный рост импорта дешевой европейской продукции.

За последние месяцы цены на ключевые сорта сыра в Европе снизились на четверть. Это привело к тому, что стоимость импортного сыра на украинском рынке сейчас значительно ниже, чем украинская продукция.

Отметим, что в настоящее время сыр "Украинский" жирностью 50% в среднем стоит 590,66 грн/кг, а "Голландский" - 589,50 грн/кг.

"Некоторые импортированные сыры стоят дешевле, чем даже отечественный кисломолочный сыр, не говоря уже о полутвердых сырах. Такая разница в стоимости существенно влияет на решения торговых сетей, которые все активнее предпочитают импорт", - отмечают аналитики.

Они напоминают, что импорт сыров растет уже несколько месяцев. В сентябре темпы роста ускорились, причем больше всего добавили именно твердые и полутвердые сыры.

"Общая динамика за год свидетельствует о существенном увеличении объемов ввоза, особенно на фоне сокращенного внутреннего спроса. Такой высокой доли импорта рынок не видел со времен допандемийного периода", - отмечают аналитики.

Экспорт не спасает украинских сыроваров

Кроме того, украинским производителям полностью компенсировать потери на внутреннем рынке за счет экспорта не удается.

"Экспорт полутвердых сыров вырос, но его объемы вдвое уступают импорту. В целом ситуация на сырном рынке заставляет украинских производителей готовиться к сокращению производства и возможному пересмотру бизнес-стратегий. Если импорт продолжит расти такими темпами, доля отечественной продукции на полках продолжит стремительно уменьшаться", - подытоживают.

Заметим, в сентябре украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции.