Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинский сыр теряет внутренний рынок из-за импорта

сыр
Украинские сыровары теряют внутренний рынок из-за импорта / Depositphotos

В Украине ситуация на рынке сыров продолжает ухудшаться. В четвертом квартале ожидается дальнейшее сокращение производства отечественными сырьевами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Украинцы едят импортные сыры

По данным отраслевых аналитиков, основной причиной ухудшения ситуации для отечественных производителей явился агрессивный рост импорта дешевой европейской продукции.

За последние месяцы цены на ключевые сорта сыра в Европе снизились на четверть. Это привело к тому, что стоимость импортного сыра на украинском рынке сейчас значительно ниже, чем украинская продукция.

Отметим, что в настоящее время сыр "Украинский" жирностью 50% в среднем стоит 590,66 грн/кг, а "Голландский" - 589,50 грн/кг.

"Некоторые импортированные сыры стоят дешевле, чем даже отечественный кисломолочный сыр, не говоря уже о полутвердых сырах. Такая разница в стоимости существенно влияет на решения торговых сетей, которые все активнее предпочитают импорт", - отмечают аналитики.

Они напоминают, что импорт сыров растет уже несколько месяцев. В сентябре темпы роста ускорились, причем больше всего добавили именно твердые и полутвердые сыры.

"Общая динамика за год свидетельствует о существенном увеличении объемов ввоза, особенно на фоне сокращенного внутреннего спроса. Такой высокой доли импорта рынок не видел со времен допандемийного периода", - отмечают аналитики.

Экспорт не спасает украинских сыроваров

Кроме того, украинским производителям полностью компенсировать потери на внутреннем рынке за счет экспорта не удается.

"Экспорт полутвердых сыров вырос, но его объемы вдвое уступают импорту. В целом ситуация на сырном рынке заставляет украинских производителей готовиться к сокращению производства и возможному пересмотру бизнес-стратегий. Если импорт продолжит расти такими темпами, доля отечественной продукции на полках продолжит стремительно уменьшаться", - подытоживают.

Заметим, в сентябре украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции.

Автор:
Светлана Манько