Подсолнечное масло дорожает из-за дефицита сырья

Несмотря на сложные погодные условия, тормозящие уборку, спрос на семена подсолнечника остается высоким, что способствует росту цен. Из-за дефицита масличные заводы вынуждены активно закупать сырье вперед.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной Рады (ВАР) со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

Ухудшается качество семян

Отмечается, что за последнюю неделю урожай подсолнечника увеличился менее чем на 1 млн. тонн, а общий объем составляет около 6,3 млн. тонн — лишь половину от запланированных 11,5–12 млн. тонн.

Кроме того, из-за избытка влаги ухудшается качество семян и сокращается доля кондиционного продукта. Это стимулирует рост цен на рынке.

По данным аналитиков, средняя цена на подсолнечник с масляностью 48% держится в пределах 27 100–27 500 грн/т, и к концу октября может вырасти до 27 500 –28 000 грн/т.

"Предложение слабое, поскольку большинство производителей, которые планировали продажу, уже реализовали свои объемы, поэтому заводы вынуждены активно закупать сырье вперед. Конкуренция за качественный подсолнечник будет только расти", — прогнозируют эксперты.

Эксперты считают, что спрос на семена подсолнечника остается высоким по меньшей мере до начала ноября, а ценовой диапазон на вторую половину осени прогнозируется в пределах 29 000–30 500 грн/т.

Рынок подсолнечного масла демонстрирует схожие тенденции

Аналитики отмечают, что на середину октября экспорт масла достиг 146 тыс. тонн, что подтверждает активную динамику продаж.

За последнюю неделю котировки выросли на $35–50 за тонну как на европейском, так и на внутреннем рынке.

Эксперты объясняют, что рост цен на подсолнечное масло поддерживается нехваткой сырья в ЕС и активным внутренним спросом в Украине.

Заметим, в сентябре украинский агроэкспорт сократился на 6,5% по сравнению с августом, составив 3,7 млн т. Этот показатель на 25% меньше, чем в сентябре 2024 года. Основной причиной общего падения стало резкое сокращение экспорта масличных культур — сразу на 53% до 322,4 тыс. т.