Украинский рынок пшеницы начинает ощущать дефицит: производители не спешат с продажами

пшеница
Низкое предложение пшеницы на внутреннем рынке сдерживает экспорт / Depositphotos

Внутренний украинский рынок пшеницы начинает испытывать дефицит, традиционно наблюдаемый в октябре-ноябре.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР) со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

Отмечается, что на начало октября экспорт пшеницы из Украины составляет 115 тысяч тонн.

"Динамика пока остается стабильной, однако трейдеры уже начинают испытывать определенные трудности, связанные, прежде всего, с низким предложением зерна на внутреннем рынке. Октябрь-ноябрь традиционно являются слабыми месяцами с точки зрения предложения. В этот период цена обычно растет, поэтому производители не спешат с продажами", - подчеркивают аналитики.

Какие цены на пшеницу

За прошедшую неделю цены на пшеницу выросли на $1–3 за тонну. Продовольственная пшеница 2-3 класса торгуется в диапазоне $220–225 за тонну, фуражная – $206–211 за тонну, в зависимости от содержания белка.

Аналитики отмечают, что на цены влияет ситуация на глобальном рынке зерна.

Также дополнительным драйвером для роста цен являются проблемы с логистикой в РФ – из-за проверок ФСБ отгрузки замедляются.

"Если в прошлом сезоне Россия экспортировала в октябре-ноябре по 5-5,5 млн тонн пшеницы, то сейчас недогрузит около 1,5 млн тонн. Рынок это начинает чувствовать», - объясняют аналитики.

Поэтому эксперты прогнозируют постепенное укрепление цен на пшеницу в ближайшие месяцы — на фоне низкого внутреннего предложения, уменьшения мировых запасов и логистических ограничений в конкурентных странах.

Аналитики ожидают, что к концу октября продовольственная пшеница может вернуться до уровня $230 за тонну, а в январе-феврале цена может вырасти до $250-260 за тонну CPT порт для пшеницы третьего класса.

"То есть потенциал для дальнейшего роста составляет около $30 за тонну", - добавляют эксперты.

Заметим, что почти все основные импортеры снизили закупку украинской пшеницы, за исключением Египта, который повысил объемы импорта почти вдвое – до 699 тыс. тонн и стал крупнейшим покупателем на старте нового сезона.

Напомним, в Украине собрано 22,5 миллиона тонн пшеницы с более чем 5 миллионов гектаров.

Автор:
Светлана Манько