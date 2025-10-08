Український ринок пшениці починає відчувати дефіцит: виробники не поспішають із продажами

Внутрішній український ринок пшениці починає відчувати дефіцит, що традиційно спостерігається в жовтні-листопаді.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

Зазначається, що станом на початок жовтня експорт пшениці з України становить 115 тисяч тонн.

"Динаміка поки залишається стабільною, однак трейдери вже починають відчувати певні труднощі, пов’язані насамперед із низькою пропозицією зерна на внутрішньому ринку. Жовтень–листопад традиційно є слабкими місяцями з точки зору пропозиції. У цей період ціна зазвичай зростає, тому виробники не поспішають із продажами", — підкреслюють аналітики.

Які ціни на пшеницю

За минулий тиждень ціни на пшеницю зросли на $1–3 за тонну. Продовольча пшениця 2-3 класу торгується в діапазоні $220–225 за тонну, фуражна — $206–211 за тонну, в залежності від вмісту білка.

Аналітики зауважують, що на ціни впливає також ситуація на глобальному ринку зерна.

Також додатковим драйвером для зростання цін є проблеми з логістикою в РФ — через перевірки ФСБ відвантаження сповільнюються.

"Якщо минулого сезону Росія експортувала у жовтні–листопаді по 5–5,5 млн тонн пшениці, то зараз — недовантажить близько 1,5 млн тонн. Ринок це починає відчувати», - пояснюють аналітики.

Тому експерти прогнозують поступове зміцнення цін на пшеницю упродовж найближчих місяців — на тлі низької внутрішньої пропозиції, зменшення світових запасів і логістичних обмежень у конкурентних країнах.

Аналітики очікують, що на кінець жовтня продовольча пшениця може повернутися до рівня $230 за тонну, а у січні–лютому ціна може зрости до $250–260 за тонну CPT порт для пшениці третього класу.

"Тобто потенціал для подальшого зростання становить близько $30 за тонну», — додають експерти.

Зауважимо, майже усі основні імпортери знизили закупівлю української пшениці, за винятком Єгипту, який підвищив обсяги імпорту майже вдвічі – до 699 тис. тонн та став найбільшим покупцем на старті нового сезону.

Нагадаємо, в Україні зібрано 22,5 мільйона тонн пшениці з понад 5 мільйонів гектарів.