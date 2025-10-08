Переробка ріпаку у вересні вперше перевищила експортний обсяг

У вересні 2025 року внутрішня переробка ріпаку в Україні досягла рекордних показників, За місяць перероблено трохи більш ніж 250 тис. тонн культури.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє АПК-Інформ.

Цей обсяг вперше за тривалий час перевищив місячний експорт ріпаку, який склав 236 тис. тонн.

Водночас у кінці вересня - на початку жовтня в даному секторі спостерігалося сповільнення торгівлі.

Основною причиною стало очікування рішення щодо механізму звільнення виробників сої та ріпаку від 10% експортного мита. На тлі цієї невизначеності пропозиція ріпаку на ринку помітно скоротилася.

Низка переробників повідомляли про низьке надходження ріпаку на підприємства та ймовірне завершення його переробки і перехід на соняшник, запаси якого за вересень вдалося накопичити досить непогані.

Щоб залучити додаткові обсяги, переробні підприємства були змушені підвищувати ціни попиту на ріпак. За великі та реальні партії сировини ціни зросли до 23 000–23 500 грн/т CРТ і вище.

Нагадаємо, у вересні 2025/26 маркетингового року Україна експортувала рекордний місячний обсяг ріпакової олії — 108,8 тис. тонн, що в 4,5 раза більше за серпневий показник. Основна частина поставок, 92 тис. тонн (85% від загального експорту), була направлена до Євросоюзу.