Рекордний місячний експорт: Україна експортувала до ЄС понад 100 тис. тонн ріпакової олії

У вересні 2025/26 маркетингового року Україна експортувала рекордний місячний обсяг ріпакової олії — 108,8 тис. тонн, що в 4,5 раза більше за серпневий показник. Основна частина поставок, 92 тис. тонн (85% від загального експорту), була направлена до Євросоюзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє АПК-Інформ.

Ріпакова олія з України

У вересні основна частина українського експорту ріпакової олії, 92 тис. тонн або 85% від загального обсягу, була направлена до Євросоюзу, встановивши рекорд для цього напрямку. Завдяки цьому Україна повернула собі лідерство серед постачальників ріпакової олії до ЄС, обігнавши Кенію, яка домінувала на ринку в липні-серпні. За період із липня по 21 вересня країна експортувала 23 тис. тонн, порівняно з 49 тис. тонн у той же період минулого року.

Зростання відвантажень української ріпакової олії пов’язане з активізацією внутрішньої переробки ріпаку після запровадження експортного мита на ріпак із 4 вересня. Через це багато аграріїв віддавали перевагу продажу сировини на внутрішньому ринку, що призвело до більш високого завантаження переробних потужностей, особливо на тлі обмеженої пропозиції соняшнику.

