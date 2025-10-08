Запланована подія 2

Переработка рапса в сентябре впервые превысила экспортный объем

рапс
Сентябрьская переработка рапса достигла максимума / Depositphotos

В сентябре 2025 года внутренняя переработка рапса в Украине достигла рекордных показателей, за месяц переработано чуть более 250 тыс. тонн культуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает АПК-Информ.

Этот объем впервые за долгое время превысил месячный экспорт рапса, который составил 236 тыс. тонн.

В то же время в конце сентября - начале октября в данном секторе наблюдалось замедление торговли.

Основной причиной стало ожидание решения о механизме освобождения производителей сои и рапса от 10% экспортных пошлин. На фоне этой неопределенности предложение рапса на рынке заметно сократилось.

Ряд переработчиков сообщали о низком поступлении рапса на предприятия и вероятном завершении его переработки и переходе на подсолнечник, запасы которого за сентябрь удалось накопить довольно неплохие.

Чтобы привлечь дополнительные объемы, перерабатывающие предприятия вынуждены были повышать цены спроса на рапс. За большие и реальные партии сырья цены выросли до 23 000–23 500 грн/т CРТ и выше.

Напомним, в сентябре 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала рекордный месячный объем рапсового масла — 108,8 тыс. тонн, что в 4,5 раза больше августовского показателя. Основная часть поставок, 92 тыс. тонн (85% общего экспорта), была направлена в Евросоюз.

Татьяна Бессараб