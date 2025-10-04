Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,28

41,20

EUR

48,80

48,65

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабмин обязал аграриев получать выводы ТПП для беспошлинного экспорта сои и рапса

соя и рапс
Аграрии должны получать выводы ТПП / Depositphotos

Аграрии, экспортирующие собственно выращенные сою и рапс, теперь должны получать экспортное заключение о происхождении товара от Торгово-промышленной палаты Украины или региональных ТПП на каждую партию продукции. Это необходимо во избежание уплаты 10% пошлины, которая была введена ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Согласно документу, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства обязано разработать и внедрить систему мониторинга экспортных заключений через Государственный аграрный реестр. Государственная таможенная служба должна ежемесячно предоставлять Минэкономики информацию об вывозимых со льготами объемах экспорта сои и рапса.

Торгово-промышленная палата, в свою очередь, получила обязанность вести учет и контроль за предоставленными выводами с учетом информации о выращивании и сборе продукции на конкретных земельных участках и передавать эти данные в Минэкономики.

Постановление вступает в силу с его официальной публикации. Это решение призвано разблокировать экспорт масличных культур, который фактически остановился из-за отсутствия четкого механизма подтверждения происхождения продукции.

Напомним, что закон №13157, подписанный президентом 2 сентября, предусматривает освобождение агропроизводителей и кооперативов от уплаты пошлин при экспорте собственно выращенной продукции. Однако на практике механизм не работал, ведь аграрии не имели возможности документально доказать, что продукция действительно была выращена ими.

Из-за этого рынок оказался в кризисной ситуации: экспорт соевых бобов и семян рапса был фактически заблокирован, а производители несли убытки. Ряд профильных ассоциаций — Всеукраинский аграрный совет (УАР), Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), Украинская зерновая ассоциация (УЗА), Украинская аграрная конфедерация — неоднократно обращались в Кабмин и Верховную Раду с призывами отменить или пересмотреть 10%-ную пошлину.

В Европейской бизнес ассоциации подчеркивали, что соя и рапс – это высокорентабельные культуры, выращивание которых обеспечивает доходы для десятков тысяч агропроизводителей. А введение пошлин или квот приведет к резкому снижению закупочных цен, потере доходности и упадку производства. Это особенно критично для малых и средних фермеров в прифронтовых и пострадавших регионах.

Аграрии отмечали недопущение каких-либо ограничительных мер по   экспорта масличных культур .

Автор:
Татьяна Гойденко