Кабмін зобов’язав аграріїв отримувати висновки ТПП для безмитного експорту сої та ріпаку

Аграрії, які експортують власно вирощені сою та ріпак, тепер повинні отримувати експортний висновок про походження товару від Торгово-промислової палати України або регіональних ТПП на кожну партію продукції. Це необхідно для уникнення сплати 10% мита, яке було запроваджене раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Згідно з документом, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства зобов’язане розробити та впровадити систему моніторингу експортних висновків через Державний аграрний реєстр. Державна митна служба повинна щомісячно надавати Мінекономіки інформацію про обсяги експорту сої та ріпаку, які вивозяться з пільгами.

Торгово-промислова палата, своєю чергою, отримала обов’язок вести облік і контроль за наданими висновками з урахуванням інформації про вирощування та збирання продукції на конкретних земельних ділянках і передавати ці дані до Мінекономіки.

Постанова набирає чинності з моменту її офіційної публікації. Це рішення покликане розблокувати експорт олійних культур, який фактично зупинився через відсутність чіткого механізму підтвердження походження продукції.

Нагадаємо, що закон №13157, підписаний президентом 2 вересня, передбачає звільнення агровиробників та кооперативів від сплати мита при експорті власно вирощеної продукції. Проте на практиці механізм не працював, адже аграрії не мали можливості документально довести, що продукція дійсно була вирощена ними.

Через це ринок опинився у кризовій ситуації: експорт соєвих бобів та насіння ріпаку був фактично заблокований, а виробники зазнавали збитків. Низка профільних асоціацій — Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), Українська зернова асоціація (УЗА), Українська аграрна конфедерація — неодноразово зверталися до Кабміну та Верховної Ради із закликами скасувати або переглянути 10%-ве мито.

В Європейській Бізнес Асоціації підкреслювали, що соя та ріпак – це високорентабельні культури, вирощування яких забезпечує доходи для десятків тисяч агровиробників. А запровадження мит або квот призведе до різкого зниження закупівельних цін, втрати прибутковості та занепаду виробництва. Це особливо критично для малих та середніх фермерів у прифронтових та постраждалих регіонах.

Аграрії наголошували на недопущенні будь-яких обмежувальних заходів щодо експорту олійних культур.