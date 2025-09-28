Мінекономіки готує механізм підтвердження виробника для уникнення 10% мита на експорт сої та ріпаку

Механізм підтвердження статусу експортера як товаровиробника, що дозволить уникати сплати 10% мита на експорт соєвих бобів і насіння ріпаку, запрацює наприкінці наступного тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Програмне забезпечення готове на 90%, а уряд ухвалить відповідне рішення найближчими днями. Реалізація відбуватиметься через Державний аграрний реєстр, щоб процедура була швидкою та не вимагала численних довідок чи підтвердження кожної партії.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик під час конференції Forbes Agro розповів, що стосовно вже сплачених мит, Мінекономіки готує зміни до закону про держбюджет-2025, які дозволять виробникам отримати компенсацію.

Водночас міністерство не підтримує скасування чинного 10% мита, наголошуючи, що сплачені кошти формуватимуть спеціальний фонд.

Аграрії під час конференції розкритикували введення мита, вважаючи, що воно призведе до скорочення посівів ріпаку та сої й погіршення сівозміни. Вони наполягають на його скасуванні, про що також заявили профільні асоціації та бізнес-об’єднання у зверненнях до уряду й парламенту.

Нові мита на сою і ріпак

Закон про 10% мита на експорт сої та ріпаку був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня, а 2 вересня президент України підписав його. Внутрішній ринок відреагував зниженням цін на ці види агропродукції. Ціни в гривні на ріпак знизилися до 23 900–24 500 грн за тонну, а на сою (ГМО) — до 18 000–18 200 грн.

Як зауважив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки - в чотири рази наростити експорт олії з ріпаку, в понад три рази - експорт ріпакового шроту, на 50% - експорт соєвої олії, і майже вдвічі експорт соєвого шроту.