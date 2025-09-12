Мита на сою та ріпак можуть лишити Україну підтримки ЄС: у чому справа

Новий закон про експорт сої та ріпаку, яким запроваджено 10% мито, суперечить угодам з Європейським Союзом та обмежує права українських виробників.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Він нагадав, що закон щодо експорту сої та ріпаку почав діяти з минулого тижня, коли його підписав президент України.

Марчук наголошує, що документ суперечить Угоді про асоціацію з ЄС, адже не можна обкладати митами експортну продукцію. Крім того, одна з ключових норм передбачає, що експорт без обкладання 10% митом можуть здійснювати товаровиробники і кооперативи.

Але ця норма фактично не працює через відсутність необхідних підзаконних актів, тому закон не діє.

Після запровадження 10% мита на експорт сої та ріпаку відвантаження олійних культур із портів України фактично зупинилися. Аграрії закликають владу терміново врегулювати ситуацію.

Марчук підкреслив, що українські аграрії втратили доступ до головного ринку збуту ріпаку та сої — ЄС, і це вже стало негативним сигналом для європейських партнерів.

"Обмеження доступу українських аграріїв до зовнішніх ринків має негативні наслідки і не лишається поза увагою європейських партнерів, які формують свої висновки на основі цієї ситуації", — зауважив заступник голови ВАР.

"Соєві правки"

2 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мита в розмірі 10% при експорті сої та ріпаку.

Відповідні положення були включені до Порівняльної таблиці до проєкту Закону №13157 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Їх назвали "соєвими правками".

Йдеться про пропозиції встановити мито на:

соєві боби – у розмірі 10%;

– у розмірі 10%; насіння ріпаку або кользи – також у розмірі 10%.

Закон був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня. 42 дні він лежав без підпису президента.

За словами співавтора правки – заступника голови парламентського комітету з питань економічного розвитку —Дмитра Кисилевського, запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки - в чотири рази наростити експорт олії з ріпаку, в понад три рази - експорт ріпакового шроту, на 50% - експорт соєвої олії, і майже вдвічі експорт соєвого шроту.

В Європейській Бізнес Асоціації підкреслювали, що соя та ріпак – це високорентабельні культури, вирощування яких забезпечує доходи для десятків тисяч агровиробників. А запровадження мит або квот призведе до різкого зниження закупівельних цін, втрати прибутковості та занепаду виробництва. Це особливо критично для малих та середніх фермерів у прифронтових та постраждалих регіонах.

Аграрії наголошували на недопущенні будь-яких обмежувальних заходів щодо експорту олійних культур.