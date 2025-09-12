Таможенные пошлины на сою и рапс могут оставить Украину без поддержки ЕС: в чем дело

Новый закон №13157 об экспорте сои и рапса, введенный 10% пошлины, противоречит соглашениям с Европейским Союзом и ограничивает права украинских производителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук.

Он напомнил, что закон, касающийся экспорта сои и рапса, начал действовать с прошлой недели, когда его подписал президент Украины.

Марчук отмечает, что документ противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, ведь нельзя облагать пошлинами экспортную продукцию. Кроме того, одна из ключевых норм предполагает, что экспорт без обложения 10% пошлиной могут осуществлять товаропроизводители и кооперативы.

Но эта норма фактически не работает из-за отсутствия необходимых подзаконных актов, потому закон не действует.

После введения 10% пошлины на экспорт сои и рапса отгрузки масличных культур из портов Украины фактически остановились. Аграрии призывают власти срочно урегулировать ситуацию.

Марчук подчеркнул, что украинские аграрии лишились доступа к главному рынку сбыта рапса и сои — ЕС, и это уже стало негативным сигналом для европейских партнеров.

"Ограничение доступа украинских аграриев к внешним рынкам имеет негативные последствия и не остается без внимания европейских партнеров, которые формируют свои выводы на основе этой ситуации", - отметил замглавы ВАР.

"Соевые правки"

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение пошлин в размере 10% при экспорте сои и рапса.

Соответствующие положения были включены в Сравнительную таблицу в проект Закона №13157 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Их назвали "соевыми правками".

Речь идет о предложении установить пошлину на:

соевые бобы – в размере 10%;

– в размере 10%; семена рапса или кользы – также в размере 10%.

Закон был принят Верховной Радой еще 16 июля. 42 дня он лежал без подписи президента.

По словам соавтора правки - заместителя председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития - Дмитрия Кисилевского, введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки - в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, в более трех раз - экспорт рапсового шрота, на почти 50% - экспорт шрота.

В Европейской бизнес ассоциации подчеркивали, что соя и рапс – это высокорентабельные культуры, выращивание которых обеспечивает доходы для десятков тысяч агропроизводителей. А введение пошлин или квот приведет к резкому снижению закупочных цен, потере доходности и упадку производства. Это особенно критично для малых и средних фермеров в прифронтовых и пострадавших регионах.

Аграрии отмечали недопущение каких-либо ограничительных мер по экспорта масличных культур .