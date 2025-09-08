После введения пошлины экспорт сои и рапса заблокирован: аграрии требуют от властей срочных действий

После введения 10% пошлины на экспорт сои и рапса, отгрузка масличных культур из портов Украины фактически остановилась. Аграрии призывают премьер-министра Украины Юлию Свириденко срочно урегулировать ситуацию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Всеукраинской аграрной рады (ВАР).

Отмечается, что экспорт полностью остановлен.

В чем проблема

В ВАР отмечают, что с уплатой пошлины в 10% экспорт сои и рапса возможен, однако суда ждут в портах, потому что в партиях смешанная продукция – и от товаропроизводителей, и от трейдеров.

Проблема состоит в отсутствии четкого порядка документального подтверждения происхождения продукции, выращенной самими агропроизводителями или кооперативами. Именно они, согласно закону, должны быть освобождены от уплаты пошлины, однако на практике это невозможно реализовать.

Учитывая это, аграрии призвали правительство принять срочные меры для разблокирования экспорта.

"Подготовка нормативных актов для подтверждения собственного производства при таможенном оформлении относится к функциям Министерства финансов. Просим поручить Минфину безотлагательно разработать и принять необходимые изменения в нормативно-правовые акты по таможенному делу", – говорится в обращении.

В ВАР подчеркнули, что оперативное урегулирование критически важно для стабильности аграрного экспорта и сохранения валютных поступлений в бюджет страны.

"Соевые правки"

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение пошлин в размере 10% при экспорте сои и рапса.

Соответствующие положения были включены в Сравнительную таблицу в проект Закона №13157 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Их назвали "соевыми правками".

Речь идет о предложении установить пошлину на:

соевые бобы – в размере 10%;

– в размере 10%; семена рапса или кользы – также в размере 10%.

Закон был принят Верховной Радой еще 16 июля. 42 дня он лежал без подписи президента.

По словам соавтора правки - заместителя председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития - Дмитрия Кисилевского, введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки - в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, в более трех раз - экспорт рапсового шрота, на почти 50% - экспорт шрота.

В Европейской бизнес ассоциации подчеркивали, что соя и рапс – это высокорентабельные культуры, выращивание которых обеспечивает доходы для десятков тысяч агропроизводителей. А введение пошлин или квот приведет к резкому снижению закупочных цен, потере доходности и упадку производства. Это особенно критично для малых и средних фермеров в прифронтовых и пострадавших регионах.

Аграрии отмечали недопущение каких-либо ограничительных мер по экспорта масличных культур .

Заметим, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.