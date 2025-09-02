Несладкая жизнь: в Украине подорожает сахар из-за существенного сокращения производства

В Украине 1 сентября традиционно начался новый сезон сахароварения. В этом году будут работать 27 сахарных заводов, которые планируют произвести 1,5 млн. тонн продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар".

Там отмечают, что за последние пять лет площади под сахарной свеклой в Украине были стабильными, на уровне 220 тыс. га. В этом году наблюдается существенное сокращение до 198 тыс. га, что на 22% меньше по сравнению с прошлым сезоном. Основной причиной такого сокращения стала ограниченная квота Европейского Союза на импорт украинского сахара.

Лидерами по выращиванию свеклы остаются традиционные регионы: Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская и Полтавская.

С 1 сентября запускаются 27 заводов, на два меньше, чем в прошлом.

Сколько будет сахара

Аналитики прогнозируют производство около 1,5 млн. т сахара в Украине. Это меньше на 300 тыс. т по сравнению с прошлым сезоном, но этот объем перекрывает внутреннее потребление сахара, что с 2022 года оценивается на уровне 900 тыс. т.

При таком внутреннем потреблении отрасль способна сформировать значительный экспортный потенциал на 2025/2026 МГ – 500-600 тыс. т.

Согласно оценкам аналитиков ассоциации «Укрсахар», экспорт сахара в сезоне 2024/2025 МГ прогнозируемо составит 580 тыс. т. Это около 32% от производимого в стране сахара аналогично сезону 2022/2023 МГ.

"Вероятно, свое 10 место в списке ведущих экспортеров Украина потеряет, но у топ-15 мировых экспортеров все же останется", - подчеркивают эксперты.

Они добавляют, что альтернативными направлениями для украинского сахара стали страны Ближнего Востока, Африки.

Сахарная отрасль: основные цифры

Сахарные заводы Украины завершили сезон производства 2024 года, достигнув общего объема в 1,8 млн. тонн сахара.

Украина производит гораздо больше сахара, чем потребляет. Потребности внутреннего рынка – 0,95 млн тонн.

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн продукции на сумму $419 млн.

40% экспорта в 2024 году было направлено в страны Европейского союза. Основными странами-покупателями украинского сахара на мировом рынке стали страны MENA (Ближнего Востока и Северной Африки) и Северная Македония.