ЕС утвердит квоты на экспорт украинской агропродукции в сентябре: какие объемы

Утверждение Советом Европейского Союза обновления соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, которое предусматривает существенное увеличение квот на экспорт чувствительной агропродукции в ЕС, ожидается в сентябре 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что на заседание совета ЕС эти изменения будут вынесены в том же виде, как они были предварительно утверждены в конце июня Европейской комиссией, несмотря на некоторые призывы пересмотреть эти предварительные договоренности.

Качка уверен, что Совет ЕС примет положительное решение по этому вопросу.

Отметим, что введенные в 2022 году автономные торговые преференции перестали действовать 5 июня 2025 года, после чего было возобновлено действие квот в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

После утверждения Советом ЕС, изменения в соглашение должны быть официально приняты Комитетом ассоциации ЕС-Украина.

Какими будут квоты на агропродукцию

Качка ранее отмечал, что обновление соглашения позволит сохранить объемы торговли, достигнутые за время действия автономных торговых преференций, тогда как при отсутствии таких изменений потенциальные потери Украины оценивались в $800 млн.

По словам чиновника, из 40 квот на экспорт украинской продукции в страны ЕС пять будут либерализированы в целом (грибы, продукты из ферментированного молока, пищевые примеси), в четырех квотах либерализованы отдельные товары (например, виноградный сок, фруктозу, более жирные виды сухого молока), а четыре квоты перекомпоновано.

Качка отметил, что размер квот на мед увеличен с 2021 года на 483,3% (до 35 тыс. тонн), сахар и обработанный крахмал – на 400% (до 100 тыс. тонн и 8 тыс. тонн соответственно), ячменную сечку и крупы; зерновые, обработанные иным образом – на 335,8% (до 34 тыс. тонн), отруби, лузги и остатки – на 286% (до 85 тыс. тонн).

Квоты на экспорт сухого молока возрастут на 208% (до 15,4 тыс. тонн), яиц – на 200% (до 18 тыс. тонн), солода, обработанных томатов и переработанных сахарных продуктов – на 150% (до 17,5 тыс. тонн, 25 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн) 24,4 тыс. тонн), сливочное масло – на 133,3% (до 7 тыс. тонн), овес – на 92,5% (до 7,7 тыс. тонн), кукурузу – на 53% (до 1 млн тонн).

Как уточнил Качка, на 50% увеличены квоты на экспорт молока, сливок, сгущенки (до 15 тыс. тонн), чеснока (до 750 тонн), другие сахаров (до 30 тыс. тонн), сока яблочного (до 30 тыс. тонн), продуктов из обработанного сливочного масла (до 3 тыс. тонн), маннитол-сорбитола (до 150 тонн), переработанных зерновых продуктов (до 3 тыс. тонн).

Также квоты на экспорт сахарных сиропов вырастут на 35% (до 2,8 тыс. тонн), мяса птицы – на 33,3% (до 120 тыс. тонн), пшеницы – на 30% (до 1,3 млн. тонн), этанола – на 25% (до 125 тыс. тонн) и 2,5 тыс. тонн.

Как пояснил Качка, в шести квотах, в которых объем меньше уровня 2024 года (сухое молоко, яйца, мед, пшеница, ячмень и кукуруза), условия торговли позволяют поддерживать объемы экспорта.

"И только для трех товаров объемы меньше, чем при преференциях, но мы минимизировали вред", - отметил Качка.

Согласно имеющимся данным, речь идет о мясе птицы, сахаре и яблочном соке, экспорт которых в 2024 году из Украины в ЕС составил соответственно 136,6 тыс. тонн, 331,8 тыс. тонн и 78,2 тыс. тонн.

Почему отменили торговый безвиз Украины с ЕС

13 мая 2024 года Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год – до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.