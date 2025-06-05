Квоти замість "безвізу": у НБУ підрахували чисті втрати від скорочення експорту до ЄС у 2025 році

Відновлення довоєнного торгового режиму з ЄС, що передбачає близько 30 квот, може призвести до чистих втрат українського експорту у розмірі близько $800 млн у період з червня по грудень 2025 року. Найбільше постраждає експорт зернових через нові обмеження в торгівлі.

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Як пише Delo.ua, посилаючись на інформацію Інтерфакс-України, про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Втрати через квоти

"Ми повертаємось до умов поглибленої всеохоплюючої вільної торгівлі з Європейським Союзом, якою у нас передбачено близько 30 квот. Якщо постачання відбуватиметься лише у межах цих квот, то, звичайно, це відчутно вплине на експорт передусім зернових", - наголосив Ніколайчук.

За словами Ніколайчука, певні квоти для українських товарів діяли ще минулого року, зокрема для кукурудзи, яєць, цукру, овець та птиці. Незважаючи на це, експорт цих продуктів часто здійснювався понад встановлені ліміти, що свідчить про високу конкурентоспроможність українських виробників на ринку ЄС.

Він також відзначив, що минулого року завдяки морському коридору відновилися поставки української агропродукції до ринків Азії та Африки, і ці процеси досі активно тривають.

Водночас заступник голови НБУ наголосив, що повернення до довоєнного торговельного режиму з ЄС матиме суттєвий вплив на платіжний баланс України та валютний ринок.

"Валютний ринок точно не є критичним і точно може компенсуватися відповідними заходами монетарної та валютно-курсової політики Національного банку для уникнення негативних ефектів на нашу спроможність забезпечити і стійкість валютного ринку і забезпечити переведення інфляції до 5%-ї цілі!", - наголосив Ніколайчук

Варто зазначити, що термін дії надзвичайних торговельних заходів Європейського Союзу, які скасували мита та квоти на український експорт, завершується 5 червня. Європейська комісія планує різко скоротити імпорт української агропродукції.