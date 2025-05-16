Україна може втратити 3,5 млрд євро, якщо ЄС не продовжить угоду про безмитну торгівлю

Термін дії надзвичайних торговельних заходів Європейського Союзу , які скасували мита та квоти на український експорт, завершується 5 червня.Європейська комісія планує різко скоротити імпорт української агропродукції, а через нові умови торгівлі після завершення "економічного безвізу" український бюджет втратить 3,5 млрд євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева у Telegram.

Він нагадав, що у ЗМІ ширяться інсайди щодо умов "перехідного періоду", який буде запропоновано Україні щодо торгівлі з ЄС.

Кінець безмитній торгівлі з ЄС

Так, річні квоти безмитних поставок хочуть поділити на 12 місячних квот.

"Тобто якщо раніше в залежності від товарної позиції безмитне постачання могло припинитись у березні, червні, серпні чи жовтні, то тепер "лічильник" може включатись щомісяця, а стоп-кран – обмежувати поставки умовно 3, 5 або сьомого числа відповідного місяця. На перший погляд нібито просто арифметика, однак укладання і виконання контрактів точно стане складнішим та більш нервовим", - зауважує Гетманцев.

Крім того, ЄС планує скоротити самі квоти.

Найбільшого удару, за інформацією інсайдерів, зазнають виробники кукурудзи, для яких квота у річному вимірі скоротиться до 650 тис. тонн. (для порівняння – торік в Європу відвантажено понад 14 млн. тонн, або майже половина, річна безмитна квота – майже 11,2 млн. тонн, п’ятимісячна – 4,7 млн. тонн), тобто безмитної торгівлі практично не буде.

Квота на цукор скоротиться більш ніж удвічі – до 40,7 тис. тонн (торік загальний експорт солодкого товару встановив рекорд цього століття – майже 750 тисяч тонн, з яких близько 40% було поставлено до держав ЄС). У 2024 році Україна достроково вибрала річну квоту у 262,6 тис. тонн.

Обмежень зазнає і інша продукція – мед, м’ясо птиці.

Як це позначиться на економіці?

Гетманцев нагадує, що аграрна галузь – основний експортер української економіки, частка якого у загальних обсягах – близько 60%, і, звісно, обмеження позначаться на її фінансовому стані та можливостях.

Свою чергою для українського аграрного експорту дуже важливий саме європейський ринок.

Торік Україна стала третім постачальником сільськогосподарської продукції до ЄС, пропустивши попереду тільки Бразилію (17,1 млрд. євро) і Велику Британію (16,6 млрд. євро), та випередивши США (12,0 млрд. євро) і Китай (10,0 млрд. євро).

Торік поставки української аграрної продукції до ЄС принесли українському бюджету 13,1 млрд. євро.

"За експертними оцінками, нові умови торгівлі після завершення "економічного безвізу" можуть коштувати нам -3,5 млрд. євро у річному вимірі. Доволі відчутний удар – у 2025 році весь місячний товарний експорт становить у середньому 2,9 млрд. євро, і компенсувати такі втрати аграрного експорту на інших ринках практично нереально", - підсумовує Гетманцев.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна може стикнутися з "руйнівними наслідками" для економіки, якщо не буде продовжена угода про безмитну торгівлю з Європейським Союзом.

Справедлива угода

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка висловив сподівання на справедливу аграрну угоду між ЄС та Україною.

"Сьогодні у нас ще є час, щоб знайти конструктивне рішення, у нас є ще кілька тижнів - ми чекаємо. Україна максимально гнучка і готова забезпечити прозорість торгівлі. Це більше питання політики, ніж торгівлі", - додав він.

Нагадаємо, 13 травня 2024 року Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.