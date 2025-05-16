Украина может потерять 3,5 млрд евро, если ЕС не продлит соглашение о беспошлинной торговле

Срок действия чрезвычайных торговых мер Европейского Союза, отменивших пошлины и квоты на украинский экспорт, завершается 5 июня. Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинской агропродукции, а из-за новых условий торговли после завершения "экономического безвиза" украинский бюджет потеряет 3,5 млрд евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева в Telegram.

Он напомнил, что в СМИ распространяются инсайды по условиям "переходного периода", который будет предложен Украине по торговле с ЕС.

Конец беспошлинной торговли с ЕС

Так, годовые квоты беспошлинных поставок хотят разделить на 12 месячных квот.

"То есть если раньше в зависимости от товарной позиции беспошлинная поставка могла прекратиться в марте, июне, августе или октябре, то теперь "счетчик" может включаться ежемесячно, а стоп-кран — ограничивать поставки условно 3, 5 или седьмого числа соответствующего месяца. На первый взгляд якобы просто арифметика" замечает гетманцев.

Кроме того, ЕС планирует сократить квоты.

Наибольший удар, по информации инсайдеров, испытывают производители кукурузы, для которых квота в годовом измерении сократится до 650 тыс. тонн. (для сравнения – в прошлом году в Европу отгружено более 14 млн тонн, или почти половина, годовая беспошлинная квота – почти 11,2 млн тонн, пятимесячная – 4,7 млн тонн), то есть беспошлинной торговли практически не будет.

Квота на сахар сократится более чем вдвое – до 40,7 тыс. тонн (в прошлом году общий экспорт сладкого товара установил рекорд этого столетия – почти 750 тысяч тонн, из которых около 40% было поставлено в государства ЕС). В 2024 году Украина досрочно выбрала годовую квоту в 262,6 тыс. тонн.

Ограничения испытывает и другая продукция – мед, мясо птицы.

Как это отразится на экономике?

Гетманцев напоминает, что аграрная отрасль – основной экспортер украинской экономики, доля которого в общих объемах – около 60%, и, конечно, ограничения скажутся на ее финансовом состоянии и возможностях.

В свою очередь для украинского аграрного экспорта очень важен именно европейский рынок.

В прошлом году Украина стала третьим поставщиком сельскохозяйственной продукции в ЕС, пропустив впереди только Бразилию (17,1 млрд. евро) и Великобританию (16,6 млрд. евро) и опередив США (12,0 млрд. евро) и Китай (10,0 млрд. евро).

В прошлом году поставки украинской аграрной продукции в ЕС принесли украинскому бюджету 13,1 млрд евро.

"По экспертным оценкам, новые условия торговли после завершения "экономического безвиза" могут стоить нам -3,5 млрд. евро в годовом исчислении. Довольно ощутимый удар — в 2025 году весь месячный товарный экспорт составляет в среднем 2,9 млрд. евро, и компенсировать такие потери аграрного экспорта на других рынках практически нереально", — сказал он.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина может столкнуться с " разрушительными последствиями" для экономики, если не будет продлено соглашение о беспошлинной торговле с Европейским Союзом.

Справедливое соглашение

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка выразил надежду на справедливую аграрное соглашение между ЕС и Украиной

"Сегодня у нас еще есть время, чтобы найти конструктивное решение, у нас есть еще несколько недель – мы ждем. Украина максимально гибкая и готова обеспечить прозрачность торговли. Это больше вопрос политики, чем торговли", – добавил он.

Напомним, 13 мая 2024 года Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год — до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.