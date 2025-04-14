Украина и ЕС разрабатывают компромиссный вариант "торгового безвиза" для агропродукции

После завершения действия автономных торговых мер возвращения к довоенным условиям торговли агропродукцией с Европейским Союзом не будет, но сейчас нарабатывается компромиссный вариант, учитывающий интересы как украинских, так и европейских фермеров.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, во время встречи с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Кристофом Хансеном он обсудил ключевые проблемные вопросы торговли агропродукцией с Евросоюзом.

"Что важно понимать – промежуточный положительный результат, это то, что возвращения к условиям торговли довоенных времен точно не будет. Это будет компромиссный вариант, который будет наработан в ближайшее время", – подчеркнул Коваль.

Он уточнил, что ключевые основы торговли между Украиной и ЕС должны учитывать интересы украинских и европейских фермеров, а объемы экспорта отечественной агропродукции будут контролироваться.

Коваль напомнил, что европейский рынок остается ключевым для украинских аграриев, а его доля в общем экспорте составляет 52%. Именно поэтому, по мнению министра, важно еще раз доказать, что Украина – это партнер, а не угроза для европейских фермеров.

Экспорт агропродукции с ограничениями

Напомним, 13 мая 2024 года Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год — до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка выразил надежду на справедливое аграрное соглашение между ЕС и Украиной.

"Сегодня у нас еще есть время, чтобы найти конструктивное решение, у нас есть еще несколько недель – мы ждем. Украина максимально гибкая и готова обеспечить прозрачность торговли. Это больше вопрос политики, чем торговли", – добавил он.