Україна та ЄС розробляють компромісний варіант "торговельного безвізу" для агропродукції

Після завершення дії автономних торговельних заходів повернення до довоєнних умов торгівлі агропродукцією з Європейським Союзом не буде, натомість наразі напрацьовується компромісний варіант, що враховуватиме інтереси як українських, так і європейських фермерів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, під час зустрічі з єврокомісаром з питань сільського господарства Крістофом Хансеном він обговорив ключові проблемні питання торгівлі агропродукцією з Євросоюзом.

"Що важливо розуміти - проміжний позитивний результат, це те, що повернення до умов торгівлі довоєнних часів точно не буде. Це буде компромісний варіант, який буде напрацьований найближчим часом", - підкреслив Коваль.

Він уточнив, що ключові засади торгівлі між Україною та ЄС мають враховувати інтереси українських та європейських фермерів, а обсяги експорту вітчизняної агропродукції будуть контролюватися..

Коваль нагадав, що європейський ринок залишається ключовим для українських аграріїв, а його частка в загальному експорті становить 52%. Саме тому, на думку міністра, важливо вкотре довести, що Україна – це партнер, а не загроза для європейських фермерів.

Експорт агропродукції з обмеженнями

Нагадаємо, 13 травня 2024 Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Деякі сусідні країни не бажають розширювати доступ до ринку для України, яка є потужним сільськогосподарським виробником, побоюючись, що це завдасть шкоди їхнім фермерам і викличе обурення.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка висловив сподівання на справедливу аграрну угоду між ЄС та Україною.

"Сьогодні у нас ще є час, щоб знайти конструктивне рішення, у нас є ще кілька тижнів - ми чекаємо. Україна максимально гнучка і готова забезпечити прозорість торгівлі. Це більше питання політики, ніж торгівлі", - додав він.