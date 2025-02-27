В ЕС прогнозируют массовые протесты фермеров из-за вступления Украины в блок

Украина присоединится к Европейскому Союзу раньше, чем в 2030 году, но процесс интеграции будет тяжелым из-за мощного украинского агросектора, в котором европейские фермеры видят угрозу для рынка.

Такое мнение высказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, сельское хозяйство – это спасительный круг украинской экономики. На его долю приходится 60% экспорта, а Украина является ключевым поставщиком продовольствия во всем мире.

Матернова подчеркнула, что сельское хозяйство всегда будет одним из трех важнейших секторов, наравне с энергетикой и обороной, которые будут доминировать в украинской экономике.

"Важно понимать, что интеграция украинского агросектора в ЕС станет предметом деликатного обсуждения. Это будет чувствительный сектор, потому что ваш потенциал таков, что это угрожает инсайдерам, когда аутсайдер имеет такие ценности и силу. Но мы это переживем", — считает посол ЕС.

Дипломатка напомнила, что при входе Испании и Португалии в Европейский Союз французские и итальянские виноделы считали, что это катастрофа, и они никогда не смогут конкурировать. Когда Польша, Чехия и Словакия входили в ЕС, речь шла о сантехниках и водителях грузовиков, были демонстрации против этого, но ЕС выстоял.

"Ваши вертикально интегрированные агрохолдинги значительно продуктивнее, а потому страшнее, чем то, что мы имеем в Европе. … Это не будет красиво. Будут демонстрации на границах. Вероятно, будут какие-то конкретные товары, которые могут иметь временные ограничения или ограничения на экспортные возможности. Но в конце концов система приспособится к этому", - убеждена Матернова.

Она напомнила, что ранее дату присоединения Украины к ЕС до 2030 года озвучивал экс-президент Европейского Совета Шарль Мишель, и сейчас речь идет о том, что это может произойти раньше.

"Вашу опорную отрасль, сельское хозяйство, будет труднее обсуждать. Будут угрозы, тревоги и демонстрации, но мы вместе это преодолеем", — подытожила посол ЕС в Украине.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша никогда не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

В январе 2025 г. польские фермерские организации вышли на протест в Варшаве, где пикетировали представительство Европейской комиссии. Протестующие выразили свое недовольство соглашением о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, а также импортом украинской агропродукции в Польшу.

А с ноября 2023 года и в течение первой половины 2024 года польские фермеры периодически блокировали границу с Украиной. Среди основных требований были дотации на удобрения, компенсации акциза на горючее, немедленная выплата всех субсидий, возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, а также запрет на импорт украинской продукции.