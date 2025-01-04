Фермеры Польши вышли на протест против украинского импорта

3 января польские фермерские организации вышли на протест в Варшаве, где пикетировали представительство Европейской комиссии и Национальный оперный театр. Протестующие выразили свое недовольство соглашением о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, а также импортом украинской агропродукции в Польшу.

Об этом сообщает Укринформ.

Что известно о протесте

В Варшаву приехали тысячи польских фермеров, представляющих более 20 аграрных профсоюзов и обществ, объединенных в "Ассоциацию аграрных организаций".

Аграрии выражают протест против так называемых "пяти диктатов Еврокомиссии", выдвигая лозунг "5 стоп". Эти требования касаются соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, европейского зеленого курса, импорта украинской агропродукции в Польшу, уничтожения польских лесов и ограничения возможностей охоты, а также создания препятствий для развития польской экономики.

Поляки против роста импорта из Украины

Фермеры подчеркивают опасность неконтролируемого наплыва сельскохозяйственных товаров из стран Меркосур и Украины, что, по их словам, негативно влияет на польское сельское хозяйство и экономику в целом.

Один из представителей аграрной организации "Самооборона" отметил, что в Польше "настанет кризис", если продолжит расти наплыв украинских товаров на польский рынок. Другой выступающий отметил, что даже при наличии эмбарго на ввоз украинского зерна оно все равно попадает транзитом в другие страны ЕС, в частности в Германию, где вытесняет польское зерно.

Польские аграрии также выступали против доплат из фондов ЕС украинскому агросектору по пути интеграции в Евросоюз.

Отмечается, что манифестация польских фермеров поддерживается польскими правоконсервативными силами.

Представители манифестантов передали варшавскому офису Еврокомиссии петицию со своими требованиями по пяти пунктам протеста.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, в свою очередь, заявил, что ожидает от протестующих фермеров подробного изложения их требований. Он подчеркнул, что большинство из этих требований правительство уже выполнило.

Напомним, что польские фермеры и перевозчики начали блокировать границу с Украиной в ноябре 2023 года. Польские перевозчики, а затем и местные фермеры, с разной продолжительностью перекрывали движение в разных пунктах пропуска, выдвигая требования к своей власти и ЕС.

Среди основных требований были дотации на удобрения, компенсации акциза на горючее, немедленная выплата всех субсидий, возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, а также запрет на импорт украинской продукции.