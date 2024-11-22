Границу снова перекроют: польские фермеры заблокируют пункт пропуска "Медика-Шегини"

23 ноября в 9:00: польские фермеры анонсировали митинг с блокировкой пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что по предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Медика — Шегини" 23 ноября с 9:00.

Польские таможенники проинформировали о том, что протестующие намерены пропускать автобусы и легковые авто в оба направления без изменений.

Ограничения будут касаться исключительно грузовых транспортных средств:

Следовательно, на въезд в Украину будут пропускать по одному грузовику в час, а на выезд движение грузовиков весом более 3,5 т будут блокироваться полностью.

Как сообщают в Госпогранслужбе, в настоящее время оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

В случае начала забастовки и дальнейших изменений ситуации ведомство обещает проинформировать дополнительно.

Как пишут польские СМИ, протест не связан с экономическими отношениями с Украиной. Польские фермеры будут пикетировать против подписания торгового соглашения между ЕС и Меркосур (входит Аргентина и Бразилия).

Ранее польские фермеры угрожали заблокировать движение грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика — Шегини" до 31 декабря 2024 года. Акция протеста должна была начаться еще 8 октября, но так и не состоялась.

Напомним, поляки начали блокировать границу с Украиной в ноябре 2023 года. Польские перевозчики, а затем и местные фермеры с разной продолжительностью перекрывали движение в разных пунктах пропуска с требованиями от своей власти и ЕС лучших условий для себя. Они просили дотаций на удобрения, компенсаций акциза на горючее, немедленной выплаты всех субсидий, возвращения разрешительной системы украинских перевозчиков, запрета импорта украинской продукции и т.д.