Кордон знову перекриють: польські фермери заблокують пункт пропуску "Медика-Шегині"

23 листопада о 9:00: польські фермери анонсували мітинг із блокуванням пункту пропуску «Медика-Шегині» на кордоні з Україною.

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Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що за попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» 23 листопада з 9:00 год. за київським часом.

Наразі польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси і легкові авто в обидва напрямки без змін.

Обмеження стосуватимуться виключно вантажних транспортних засобів:

Відтак на вʼїзд в Україну пропускатимуть по одній вантажівці на годину, а на виїзд рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокуватимуть повністю.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі, наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації відомство обіцяє проінформувати додатково.

Як пишуть польські ЗМІ, протест не пов'язаний з економічними відносинами з Україною. Польські фермери пікетуватимуть проти підписання торговельної угоди між ЄС і Меркосур (туди входить Аргентина і Бразилія).

Раніше польські фермери погрожували заблокувати рух вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" до 31 грудня 2024 року. Акція протесту мала розпочатися ще 8 жовтня, але так і не відбулася.

Нагадаємо, поляки почали блокувати кордон з Україною у листопаді 2023 року. Польські перевізники, а згодом і місцеві фермери з різною тривалістю перекривали рух у різних пунктах пропуску з вимогами від своєї влади та ЄС кращих умов для себе. Вони просили дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції і т.д.