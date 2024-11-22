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Категорія
Транспорт
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На кордоні з Румунією призупинять пропуск транспортних засобів

На пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" обмежать
На пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" обмежать рух. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

З 22 листопада у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському частково призупинять пропуск транспортних засобів через рементні роботи на мосту через річку Тиса.

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Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що  за інформацією Румунської сторони, у зв’язку з аварійним станом конструкції мосту через річку Тиса та з метою  проведення робіт з його відновлення, здійснення пропуску транспортних засобів буде зупинено з 09:00 по 15:30, з понеділка по п’ятницю.

Повідомляється, що рух пішоходів у цьому пункті пропуску зупинятися не буде.

Очікується, що призупинення пропуску через ремонтні роботи буде відбуватися впродовж 35 днів, починаючи з 22 листопада 2024 року.

У відомстві просять громадян врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

На яких КПП затримки руху

У пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні з Польшею з 1 жовтня 2024 року припинили здійснення митних формальностей та пропуск транспортних засобів. КПП готують до повноцінного відкриття. 

З 24 жовтня 2024 року на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" розпочались ремонтні роботи із заміни дорожнього покриття, що може вплинути на швидкість перетину кордону.

З 23 вересня міняють  асфальтне покриттяу межах пункту пропуску "Корчова - Краківець" на напрямку вʼїзд у Республіку Польща (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, у пункті пропуску на україно-польському кордоні "Шегині-Медика" 26 серпня розпочалися ремонтні роботи. Через це можливе сповільнення руху транспортних засобів. Ремонт триватиме півтора місяця.

Раніше повідомлялося, що у пункті пропуску "Устилуг-Зосін"на українсько-польському кордоні можливі затримки руху транспорту через реконструкцію ділянки дороги. Ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року.

Автор:
Світлана Манько