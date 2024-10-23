У пункті пропуску на кордоні з Польщею можливі затримки у русі

З 24 жовтня 2024 року на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" розпочнуться ремонтні роботи із заміни дорожнього покриття, що може вплинути на швидкість перетину кордону.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Ремонтні роботи триватимуть до двох тижнів. В цей час можливі затримки руху для вантажних та легкових автомобілів під час в'їзду в Україну.

Громадян та міжнародних перевізників просять врахувати цю інформацію при плануванні перетину кордону, щоб уникнути незручностей.

На яких КПП були затримки руху

У вересні у пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на українсько-угорському кордоні, було частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

У пункті пропуску на україно-польському кордоні "Шегині-Медика" 26 серпня розпочалися ремонтні роботи. Через це можливе сповільнення руху транспортних засобів. Ремонт триватиме півтора місяця.

Також у пункті пропуску на україно-польському кордоні "Гребенне – Рава-Руська" з понеділка, 12 серпня, Польща розпочала ремонтні роботи, через що може бути ускладнений перетин кордону.

Крім того, у пункті пропуску на україно-польському кордоні "Дорогуськ – Ягодин" на ділянці в'їзду до Польщі з 5 серпня поляки також проводять ремонт. Через це можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України. Роботи триватимуть до 14 листопада цього року.

Раніше повідомлялося, що у пункті пропуску "Устилуг-Зосін" на українсько-польському кордоні можливі затримки руху транспорту через реконструкцію ділянки дороги. Ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року.