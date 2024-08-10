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Поляки обмежать рух на одному з пунктів пропуску з Україною з 12 серпня: у чому причина

Пункт пропуску «Гребенне – Рава-Руська»
Пункт пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Фото: dpsu.gov.ua

У пункті пропуску на україно-польському кордоні «Гребенне – Рава-Руська» з понеділка, 12 серпня, Польща розпочинає ремонтні роботи, через що може бути ускладнений перетин кордону.

 Про це повідомляє Західне- регіональне управління Держприкордонслужби України.

"З понеділка, 12 серпня, за інформацією наданою від польської сторони, розпочнуться ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в'їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в'їзд в Україну.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі, попередньо роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року.

У відомстві просять громадян врахувати цю інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Зауважимо, у пункті пропуску на україно-польському кордоні "Дорогуськ – Ягодин" на ділянці в'їзду до Польщі з 5 серпня поляки також проводять ремонт. Через це можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України. Роботи триватимуть до 14 листопада цього року.

Україна відкриває нові пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС і модернізує існуючу інфраструктуру

Уряд України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Окрім цього, згідно з угодою, розширюється рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських та вантажних перевезень, а також порожніх вантажівок.

Також уряд виділив додатково 222 мільйони гривень на розбудову прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску, зокрема для закупівлі мобільних сканерів.

Крім того, завершено модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород - Вишнє Нємецьке". Модернізація пункту пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність з 630 до 900 автомобілів на добу.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Також нагадаємо, що у Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.

Автор:
Світлана Манько