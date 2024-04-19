В Україні модернізували пункти пропуску на західному кордоні (ФОТО)

У рамках співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України з проєктом USAID "Економічна підтримка України" тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зокрема, наразі вже завершено заміну та підключення 33 модульних споруд на чотирьох пунктах пропуску. Йдеться про приміщення, які будуть використовувати працівники Державної митної та прикордонної служб для своєї роботи.

Крім того, на пунктах пропуску у Волинській області встановлено 10 модульних споруд.

Також, відповідно 10 та 11 модульних споруд встановлено на двох пунктах пропуску у Закарпатській області на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною.

У Чернівецькій області встановлено два санітарні модулі. Також підведено електропостачання та забезпечено встановлення інших інженерних комунікацій до всіх модулів.

"Кожен модуль повністю мебльований, обладнаний системами опалення, вентиляції та кондиціонування, а також підключений до інженерних комунікацій – електрики, води та мережі інтернет", - зауважують в Мінінфраструктури.

У відомстві додають, що на чотирьох пунктах перетину кордону розпочато ремонт пошкодженого дорожнього покриття, зливової каналізації та навісів на пунктах перетину кордону, фарбування рейкових загороджень та металевої огорожі, заміну смуг руху, розмітки та дорожніх знаків, заміну систем освітлення з метою підвищення рівня безпеки та захисту.

"На цих пунктах, як і на кількох інших, також були встановлені різноманітні малогабаритні об'єкти, такі як дорожні загородження, сміттєві баки для вторинної переробки та однотонні товарні ваги", - йдеться у повідомленні відомства.

Окрім цього, на шести пріоритетних пунктах пропуску було встановлено 12 мобільних динамічних автомобільних ваг. Їх можна легко переміщати в місця, де вони найбільш потрібні, мінімізуючи необхідність перенаправлення вантажівок на стаціонарні пункти зважування.

Як повідомляють в Мінінфраструктури, заплановано, що до кінця травня 2024 року Проєкт USAID завершить модернізацію систем освітлення на 17 автомобільних та залізничних пунктах пропуску.

Також для потреб "Укрзалізниці" Проєкт USAID закупив понад 100 одиниць комп’ютерного обладнання, які включають багатофункціональні пристрої, принтери, ноутбуки, комп'ютери, ноутбуки та джерела безперебійного живлення, а також чотири дизель-генератори потужністю 50 кВ на чотирьох залізничних КПП, розташованих у Волинській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Це забезпечить безперервність щоденних операцій під час відключення електроенергії.

Нагадаємо, на Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.

Також Україна та Румунія працюють над відкриттям пункту пропуску для вантажних автомобілів на спільному кордоні. Йдеться про КПП "Біла Криниця – Клімауць"