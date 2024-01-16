Україна та Румунія працюють над відкриттям нових вантажних пунктів пропуску

Україна та Румунія працюють над відкриттям двох нових пунктів пропуску для вантажних автомобілів на спільному кордоні. Йдеться про КПП "Біла Криниця – Клімауць" та "Біла Церква – Сигету-Мармацей".

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нові КПП спрямовані на поліпшення пропускної спроможності та розвиток експортного та імпортного потенціалу між країнами.

Зазначається, що питання розбудови пунктів пропуску було обговорено представниками Державного агентства відновлення та Державної митної служби України під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Александру Віктуром Мікула.

"Під час війни пункти пропуску стали стратегічно важливим напрямком розвитку й підтримки експортного потенціалу та імпорту, відтак посилення пропускної спроможності, реконструкція самих КПП та інфраструктури навколо них є пріоритетом Агентства у 2024-му році", - йдеться в повідомленні.

Наразі на кордоні з Румунією у підпорядкуванні Державного агентства знаходяться два КПП, а саме "Солотвино – Сігету Мармацієй" у Закарпатській області та "Порубне – Сірет" у Чернівецькій області.

У повідомленні також вказується, що з листопада минулого року Служба відновлення розпочала поточні ремонти на контрольно-пропускних пунктах, що перейшли у її підпорядкування. Планується реалізація капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції. Наразі ведеться узгодження фінансування проєктів в рамках програми ЄС "CEF", програми МОМ, а також здійснення робіт за підтримки ініціативи USAID "Економічна підтримка України".