Украина и Румыния работают над открытием новых грузовых пунктов пропуска

Украина и Румыния работают над открытием двух новых пунктов пропуска для грузовиков на общей границе. Речь идет о КПП "Белая Криница - Климауц" и "Белая Церковь - Сигету-Мармацей".

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Новые КПП направлены на улучшение пропускной способности и развитие экспортного и импортного потенциала между странами.

Отмечается, что вопрос развития пунктов пропуска был обсужден представителями Государственного агентства восстановления и Государственной таможенной службы Украины во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Украине Александру Виктуром Микуло.

"Во время войны пункты пропуска стали стратегически важным направлением развития и поддержки экспортного потенциала и импорта, поэтому усиление пропускной способности, реконструкция самих КПП и инфраструктуры вокруг них являются приоритетом Агентства в 2024 году", - говорится в сообщении.

В настоящее время на границе с Румынией в ведении Государственного агентства находятся два КПП, а именно "Солотвино – Сигету Мармацией" в Закарпатской области и "Порубное – Сирет" в Черновицкой области.

В сообщении также указывается, что с ноября прошлого года Служба восстановления начала текущие ремонты на перешедших в ее подчинение контрольно-пропускных пунктах. Планируется реализация капитальных ремонтов, строительства и реконструкции. В настоящее время ведется согласование финансирования проектов в рамках программы ЕС CEF, программы МОМ, а также осуществления работ при поддержке инициативы USAID Экономическая поддержка Украины.