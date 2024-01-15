"єЧергу" оптимизировали для международных перевозчиков: что изменилось

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры ввело новые возможности в системе "єЧерга" для международных перевозчиков, обеспечив им новые возможности и более удобный функционал. Среди обновлений – облегченный доступ к информации, обновление данных и оптимизация очередей.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Облегченный доступ к информации. Обновление позволяет компаниям, выполняющим как пассажирские, так и грузовые перевозки, пользоваться одним кабинетом для просмотра всех актуальных очередей. Теперь перевозчики могут легко выбирать тип транспорта и пересекать границу без регистрации отдельных аккаунтов для каждого вида перевозок.

"Таким образом, не нужно будет регистрировать отдельные аккаунты для постановки в очередь автобусов и грузовиков, а при регистрации нужно будет выбрать тип транспорта, который будет пересекать границу", - пишут в Мининфраструктуры.

Обновление для регулярных перевозок. Специализированные перевозчики, выполняющие регулярные международные пассажирские перевозки, теперь могут проверить в личных кабинетах системы "єЧерга", какие разрешения на маршруты система автоматически импортировала. Если информации недостаточно, то ее можно добавить самостоятельно. Перевозчикам предоставлена возможность выбирать во время постановки в очередь разрешение на выполнение конкретного маршрута, что улучшает эффективность и контроль за выполнением маршрутов.

Главная цель обновлений состоит в обеспечении актуальной информации о маршрутах для дальнейшей разработки слотирования на пунктах пропуска. Это позволяет эффективно ликвидировать очереди на границах для автобусов и обеспечивает своевременное прибытие пассажиров в конечную точку. Важно отметить, что пересекать границу можно только через пункты пропуска, которые указаны в разрешении на маршрут.

"Таким образом система будет верифицировать выполнение маршрута. В случае отсутствия информации о разрешениях, выполнить рейс будет невозможно", - добавляют в Мининфраструктуры.

Эти нововведения повышают удобство и эффективность работы международных перевозчиков в системе "єЧерга", способствуя оптимизации процессов пересечения границы и контроля за выполнением маршрутов.

"еЧергу" интегрировали с системой "Путь"

Напомним, ранее Мининфраструктура запустила для международных перевозчиков возможность отслеживать все онлайн-бронирование очереди на границе в личном кабинете в системе "Путь".

Речь идет о статусе каждого грузовика и автобуса, зарегистрированных на перевозчике. Новая опция стала доступной благодаря интеграции систем "єЧерга" и "Путь".

Так, в последней появилась вкладка "Моя єЧерга", где перевозчик может пересмотреть транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди, статус авто в "єЧерзі", данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе, а также номер грузовой таможенной декларации.

Также добавим, что введение отдельной очереди в системе "еЧерга" для транспортных средств с номерами Евросоюза, создание отдельной очереди для пустых фур и обеспечение доступа к системе "Путь" были одними из основных требований польских протестующих, которые до сих пор блокируют границу с Украиной.