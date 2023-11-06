Новые правила "еЧерги": записаться могут только проверенные авто

На этой неделе система "єЧерга" начнет автоматически проверять номер грузовика и страну его регистрации, сравнивая их с данными, внесенными при пересечении границы. Как результат, в очереди будут оставаться только машины, информация о которых подтверждена и достоверна.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Там подчеркнули, что такие изменения направлены на предотвращение возможных злоупотреблений очередью и обеспечение честных условий для участников рынка автомобильных перевозок.

Для создания записи в "єЧерзі" теперь необходимо, чтобы на момент регистрации машина фактически находилась в Украине и чтобы информация о номере и стране регистрации была указана правильно.

Изменения в системе производятся с учетом предложений участников рынка автомобильных перевозок и требуют обсуждения для усовершенствования.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры запустило для международных перевозчиков возможность отслеживать все онлайн-бронирование очереди на границе в личном кабинете в системе "Путь".

Следует отметить, что 5 июня "Электронная очередь пересечения границы" начала отменять записи за внесение недостоверных данных. Тогда водителям советовали записываться в электронную очередь с корректными данными о грузе.