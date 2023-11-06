Нові правила в "єЧерзі": записатися можуть лише перевірені авто

Цього тижня система "єЧерга" автоматично перевірятиме номер вантажівки та країну її реєстрації, порівнюючи їх з даними, які були внесені при перетині кордону. Як результат, у черзі залишатимуться тільки ті машини, інформація про які підтверджена і достовірна.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Там наголосили, що такі зміни спрямовані на запобігання можливим зловживанням чергою та забезпечення чесних умов для учасників ринку автомобільних перевезень.

Для створення запису в "єЧерзі" тепер необхідно, щоб на момент реєстрації машина фактично перебувала в Україні та щоб інформація про номер та країну реєстрації була вказана правильно.

Зміни в системі проводяться з урахуванням пропозицій учасників ринку автомобільних перевезень та вимагають обговорення для вдосконалення.

Додамо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запустило для міжнародних перевізників можливість відслідковувати всі онлайн-бронювання черги на кордоні в особистому кабінеті в системі "Шлях".

Слід зазначити, що 5 червня "Електронна черга перетину кордону" почала скасовувати записи за внесення недостовірних даних. Тоді водіям радили записуватися в електронну чергу з коректними даними про вантаж.