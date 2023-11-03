Очереди из грузов на границе: какие меры по решению проблемы предлагают в Федерации работодателей

Федерация работодателей Украины указывает на рост очередей на границе в последние несколько месяцев в три-четыре раза, обращая внимание на необходимость решения этой проблемы. Как говорится в сообщении ФРУ, она провела опрос среди компаний-членов, собрав отзывы о причинах их образования и передав свои предложения в правительство.

Отмечается, что наличие проблем с экспортом продукции из-за больших очередей на границе подтвердили все опрошенные компании. В частности, 53% из них заявили, что средняя задержка грузов у них составляет 10-15 дней, 40% – 5-10 дней. Еще некоторые респонденты заявили либо о более быстром пересечении границы (до 5 суток), либо о задержке более 15 суток.

"Почти все опрошенные (97%) заявили, что ситуация с очередями на границе ухудшилась. Все опрошенные считают, что процедуры, связанные с прохождением границы (в частности "єЧерга"), нуждаются в доработке", - отмечают в объединении.

Там указывают, что понимают наличие объективных причин, таких как военная агрессия РФ, блокирование и нестабильная работа портов, но видят и ряд субъективных факторов и возможности для их устранения. В ФРУ отмечают, что это необходимо сделать как можно быстрее, учитывая негативное влияние очередей на экспортные способности и экономику Украины в ближайшем будущем.

"Долгое ожидание в очереди влияет на конечную стоимость украинской продукции. К примеру, для перевозки лекарственных средств украинская компания-производитель использует специализированное оборудование для соблюдения надлежащих режимов температуры и влажности. Дополнительные расходы только на работу специализированного холодильного оборудования в сентябре-октябре составили 1,3 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

В свою очередь, компания-член федерации, производящая стальную продукцию и поставляющая ее в страны Восточной Европы, жалуется на то, что из-за очередей ставки автоперевозчиков выросли на 300-700 евро за рейс.

"Отрицательное значение имеют и сроки поставок: срыв сроков влияет на репутацию украинских компаний. В настоящее время европейские партнеры имеют лояльность к украинскому бизнесу. Но, как отмечает украинский производитель гигиенической продукции, если ситуация с пересечением границы не будет исправлена, ни одна торговая сеть Европы не сможет ждать доставки заказанной продукции по нескольку недель", - указывают в ФРУ.

Там говорят, что фрахт из портов Китая в Европу стоит 600-800 долларов за контейнер со сроком поставки до 30 дней, а стоимость доставки из Украины в Европу почти втрое дороже и почти не отличается по времени ожидания, из-за чего украинская продукция теряет конкурентоспособность.

Как предлагается побороть очереди

Причины, а следовательно и способы борьбы с очередями на границе во ФРУ, разделяют на две категории - пропускная способность КПП и работа системы электронной очереди для пересечения границы.

Среди предложений ФРУ, разработанных с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины, предлагается активизировать работу контролирующих органов на границе, используя имеющиеся инструменты в рамках международных договоров, и усилить сотрудничество с контролирующими органами сопредельных стран для синхронизации работы на КПП.

Предлагается и провести переговоры с соседними странами по реконструкции существующих пунктов пропуска или увеличению, по возможности, их количества, а также активизировать работу, направленную на введение совместного контроля на границе.

Кроме того, по мнению ФРУ и АМАП, следует ввести отдельные полосы движения для субъектов ВЭД, получивших статус авторизованных экономических операторов, упрощения в рамках Конвенции о процедуре совместного транзита или другие упрощения в рамках Таможенного кодекса.

Относительно "єЧерги" они видят необходимость сделать ответственными за этот проект Министерство внутренних дел и Государственную пограничную службу, поскольку организация и контроль дорожного движения и пересечения границы отнесены к их полномочиям. Сейчас же администратором "єЧерги" является Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, а непосредственным исполнителем - Госслужба по безопасности на транспорте.

Указывают в федерации и на то, что сейчас "єЧерга" не предусматривает критериев определения приоритета тех или иных грузов, например скоропортящихся, военных, опасных и так далее.

Также она не учитывает приоритет автомобилей, пересекающих границу на условиях Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с использованием книжки МДП (carnet TIR) 1975 года, что предусмотрено статьей 360 Таможенного кодекса, и Конвенции о процедуре совместного транзита.

"О необходимости внесения соответствующих изменений заинтересованные стороны договорились еще в ходе заседания комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике 6 июля 2023 года", - напоминают в ФРУ.

Дополнительное изучение, по ее мнению, требует разграничения автомобилей в очереди с грузом и без него (отдельное внимание следует уделить транспорту для перевозки топлива), а также предложения добавить в систему возможность замены водителя и прицепа (по состоянию здоровья и другим причинам) без повторной регистрации и искусственного увеличения очереди и ввести систему штрафов и админнаказаний для недобросовестных перевозчиков, регистрирующих загруженный автомобиль как пустой.

"Компании-члены Федерации работодателей отмечают: если ситуация с ожиданием на границе будет продолжаться, они не смогут выполнить большинство зарубежных контрактов. В условиях сокращенного внутреннего рынка все это приведет к сокращению производства, а значит – и рабочих мест, отчислений в государственный бюджет и поступления валютной выручки", - отмечают в ФРУ.

Объединение обратилось к министру экономики Юлии Свириденко, предлагая провести рабочее совещание по обсуждению этой темы с участием представителей ФРУ, АМАП, Минвосстановления, Укртрансбезопасности, Государственной таможенной службы и МВД.

Источник фото: ua.depositphotos.com