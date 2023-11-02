Польские перевозчики отложили начало блокады границы с Украиной: когда начнется забастовка

Польские перевозчики решили перенести начало блокады движения грузового транспорта вблизи трех крупнейших автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе ("Корчева-Краковец", "Гребенное-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин") с 3 на 6 ноября.

Об этом сообщил сопредседатель блокады и организатор протеста возле пункта пропуска "Корчева-Краковец" Томаш Борковский в комментарии корреспонденту " Укринформа".

По новому графику, блокада начнется с 12 часов (13 часов по киевскому времени) 6 ноября. Также важно отметить, что этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.

По словам Борковского, протест направлен на блокирование проезда грузовых автомобилей, однако, гуманитарная и военная помощь для Украины продолжит проходить. Он утверждает, что блокада не преследует цель противостоять Украине, а лишь стремится достичь равных условий для польских перевозчиков по сравнению с украинскими.

Борковский отмечает, что польские перевозчики надеются на возобновление практики выдачи разрешений для украинских перевозчиков со стороны Польши, хотя не обязательно в таком же количестве, как до начала конфликта. Они также требуют исключить польские грузовики из E-очереди для пустых автомобилей, возвращающихся из Украины в Польшу. Эта ситуация привела к тому, что польские водители приходится ждать выезда из Украины до 10-12 дней, в то время как украинские водители могут переждать это время дома.

Другим требованием является требование остановить выдачу лицензий транспортным компаниям с капиталом вне ЕС. Организаторы стачки считают, что эта практика затрагивает польских перевозчиков и препятствует их деятельности.

"Речь идет не только об украинцах, но также турках, грузинах, россиянах, белорусах, которые в Польше регистрируют многие компании", - отметил организатор забастовки.

"Укринформ" пишет, что спикер Бещадского отдела Пограничной службы Польши Петр Закеляж подтвердил, что забастовка польских перевозчиков должна начаться 6 ноября.

По словам Закеляжа, польские пограничные службы готовы к этому протесту и подчеркнули, что он состоится вне пограничного пункта. Таким образом, пограничные органы Польши не будут влиять на протест.

Он добавил, что с их стороны все транспортные средства, которые будут поступать на границу, будут пропускаться согласно стандартной процедуре.

Напомним, что перевозчики требуют от властей определенных изменений в условиях перевозок, и эти требования могут вызвать блокаду границы между Украиной и Польшей. В требованиях входит требование возврата к системе выдачи разрешений для украинских перевозчиков, усиление правил перевозки по ЕКМТ, введение отдельной очереди в системе "Е-Очередь" для транспортных средств с номерами Евросоюза, создание отдельной очереди для пустых фур и обеспечение доступа к системе "Путь ".