"єЧергу" оптимізували для міжнародних перевізників: що змінилося

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запровадило нові можливості в системі "єЧерга" для міжнародних перевізників, забезпечивши їм нові можливості та більш зручний функціонал. Серед оновлень – полегшений доступ до інформації, оновлення даних і оптимізація черг.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Полегшений доступ до інформації. Оновлення дозволяє компаніям, які виконують як пасажирські, так і вантажні перевезення, користуватися одним кабінетом для перегляду всіх актуальних черг. Тепер перевізники можуть легко вибирати тип транспорту та перетинати кордон без необхідності реєстрації окремих акаунтів для кожного виду перевезень.

"Таким чином, не потрібно буде реєструвати окремі акаунти для постановки в чергу автобусів та вантажівок, а під час реєстрації треба буде обрати тип транспорту, який буде перетинати кордон", - пишуть в Мінінфраструктури.

Оновлення для регулярних перевезень. Спеціалізовані перевізники, які виконують регулярні міжнародні пасажирські перевезення, тепер можуть перевірити в особистих кабінетах системи "єЧерга", які дозволи на маршрути система автоматично імпортувала. Якщо інформації недостатньо, її можна додати самостійно. Перевізникам надано можливість вибирати під час постановки в чергу дозвіл для виконання конкретного маршруту, що покращує ефективність та контроль за виконанням маршрутів.

Головна мета оновлень полягає в забезпеченні актуальної інформації про маршрути для подальшого розроблення слотування на пунктах пропуску. Це дозволяє ефективно ліквідувати черги на кордонах для автобусів та забезпечує своєчасне прибуття пасажирів до кінцевої точки. Важливо зауважити, що перетинати кордон можна лише через ті пункти пропуску, які вказані у дозволі на маршрут.

"Таким чином, система буде верифікувати виконання маршруту. У разі відсутності інформації про дозволи, виконати рейс буде неможливо", - додають у Мінінфраструктури.

Ці нововведення підвищують зручність та ефективність роботи міжнародних перевізників у системі "єЧерга", сприяючи оптимізації процесів перетину кордону та контролю за виконанням маршрутів.

"єЧергу" інтегрували з системою "Шлях"

Нагадаємо, раніше Мінінфраструктури запустило для міжнародних перевізників можливість відслідковувати всі онлайн-бронювання черги на кордоні в особистому кабінеті в системі "Шлях".

Йдеться про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника. Нова опція стала доступною завдяки інтеграції систем "єЧерга" та "Шлях".

Так, в останній з'явилася вкладка "Моя єЧерга", де перевізник може переглянути транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі, статус авто в "єЧерзі", дані про підприємство, транспортний засіб, причіп, а також номер вантажної митної декларації.

Також додамо, що запровадження окремої черги в системі "є-Черга" для транспортних засобів із номерами Євросоюзу, створення окремої черги для порожніх фур та забезпечення доступу до системи "Шлях" були одними з основних вимог польських протестувальників, які досі блокують кордон з Україною.