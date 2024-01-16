Правительство Румынии провело успешные переговоры с фермерами, но блокада границы с Украиной продолжается

Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, протестовавших и блокировавших границу с Украиной.

Об этом сообщило издание Euractiv.

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил, что соглашение охватывает 13 требований фермеров, но обсуждения будут продолжаться и дальше, чтобы найти компромисс по остальным требованиям.

В частности, румынская власть обязалась:

полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года;

немедленно ввести в действие положения о субсидированных процентных кредитах;

приняла запросы на компенсацию ущерба, вызванного импортом из Украины (четкая маркировка зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца).

По словам Мариуса Мику, одного из представителей фермеров на переговорах, соглашение не означает немедленного прекращения протестов, поскольку на их продолжительность могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.

Мику добавил, что важно, чтобы правительство предоставило разрешение на отступление от обязательных правил севооборота и 4% залоговых земель в каждом хозяйстве до 31 января.

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

15 декабря румынские фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", а также заблокировали КПП "Виковое-де-Сус", которые находятся напротив украинского пункта пропуска "Порубное" и "Красноильск" соответственно.

Румынские фермеры и автоперевозчики несколько дней протестовали из-за повышения цен на автострахование и горючее. Они обвиняют власть своей страны в том, что она предоставляет приоритет иностранным компаниям, тогда как отечественные транспортные и сельскохозяйственные фирмы находятся на грани банкротства.

Участники акции требуют отменить двойное налогообложение, оптимизировать процессы на таможне и урегулировать антидемпинговое законодательство.

Напомним, 13 января, протестующие заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Блокировка продолжалась в течение шести часов, после чего была прекращена.

В тот вечер представители Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии встретились с перевозчиками и фермерами, согласовав ряд пунктов для урегулирования ситуации, которые можно было бы реализовать в течение 30 дней. Несмотря на это, протест продолжился.