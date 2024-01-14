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Протест продолжается: румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Румыния, протест
Протесты в Румынии. Фото: скриншот

В Румынии фермеры и аграрии снова блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет – Порубное". Об этом 14 января сообщила Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что соответствующая информация поступила от представителей пограничной полиции Румынии около 14:00.

В ГПСУ обратили внимание, что оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины осуществляется по установленному порядку.

Протесты в Румынии: что происходит?

Румынские фермеры и автоперевозчики несколько дней протестуют в разных регионах из-за повышения цен на автострахование и горючее. Они обвиняют власти своей страны в том, что те предоставляют приоритет иностранным компаниям, в то время как отечественные транспортные и сельскохозяйственные фирмы находятся на грани банкротства.

Участники акции требуют в частности:

  • отменить двойное налогообложение;
  • оптимизировать процессы на таможне;
  • урегулировать антидемпинговое законодательство.

Вчера, 13 января, протестующие заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Блокировка продолжалась в течение шести часов, после чего была прекращена.

В тот вечер представители Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии встретились с перевозчиками и фермерами, установив ряд пунктов для урегулирования ситуации, которые можно было бы реализовать в течение 30 дней. Несмотря на это, протест продолжился.

Автор:
Артем Ющенко