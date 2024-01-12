ЕС выделяет 126 млн евро румынским портам, чтобы улучшить экспорт из Украины

В рамках программы "Пути солидарности" Европейская комиссия выделяет 126 млн евро Румынии для инвестиций в порты, которые столкнулись с увеличением экспорта украинской продукции.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Отмечается, что логистические компании, работающие в румынских портах, получат гранты в размере до 10 млн. евро.

Речь идет о портах, расположенных на восточной границе ЕС (Констанца, Галац, Джурджу), на канале Дунай-Черное море (Поарта-Альба, Мидия и Наводари) и Сулинском канале или "порты-спутники" Констанцы (Мидия и Мангалия).

Финансирование предоставлено по запросу Румынии, которая уведомила Еврокомиссию о своих планах поддержать компании в румынских портах для инвестирования в дополнительные погрузочно-разгрузочные или складские мощности для переработки товаров из Украины.

Операторы получат помощь, необходимую для покрытия дополнительных затрат на оборудование и складские помещения для обработки грузов, отклоняющихся от их обычных торговых маршрутов.

Схема с бюджетом 126 млн. евро будет действовать до 31 декабря 2024 года.

"Эти средства позволят Румынии сократить узкие места, возникшие из-за внезапного увеличения количества товаров, прибывающих в порты побережья Дуная и Черного моря. Финансирование поможет портовым операторам обрабатывать и хранить товары, тем самым снижая блокаду, вызванную войной России против Украины. Это внесет вклад. в план действий ЕС "Пути солидарности", не нарушая при этом чрезмерную конкуренцию на едином рынке", – заявила Маргрет Вестагер, вице-президент Еврокомиссии по конкурентной политике.

Украина увеличивает экспорт зерна через порты Румынии

Благодаря резкому увеличению поставок из Украины и текущим инфраструктурным проектам черноморский порт Румынии Констанца зафиксировал самый высокий экспорт зерна в 2023 году.

Согласно сообщению, в прошлом году порт отгрузил 36 миллионов метрических тонн зерна, что на 50% больше, чем в прошлом году. Украинское зерно составило примерно 40% от общего объема, или 14 млн тонн по сравнению с 13,0 млн на конец ноября и с 8,6 млн за весь 2022 год.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, а Констанца стала самым альтернативным экспортным маршрутом Киева после начала полномасштабного вторжения.

Румыния стремится увеличить свою транзитную способность для украинского зерна до 4 миллионов тонн в месяц и сейчас модернизирует железнодорожную и автомобильную инфраструктуру в порту и вокруг него.

Украина и Румыния договорились о запуске дополнительной якорной стоянки для украинской агропродукции в порту Констанца.

Через территорию Румынии на экспорт идет до 60% украинского зерна .