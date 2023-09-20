В Румынии пытаются увеличить мощности по перевалке украинского зерна

Румынские портовые операторы пытаются увеличить мощности по перевалке зерна в своем порту Констанца, поскольку Украина наращивает экспорт зерна через румынские порты, ставшие для Киева главным транзитным узлом после выхода России из "зернового соглашения".

Об этом пишет Reuters.

Для этого портовый оператор SOCEP SA инвестировал 10 миллионов евро в оборудование зернового терминала.

Отмечается, что в августе через Констанцу прошло около 2,7 млн ​​тонн украинского зерна.

Менеджер еще одного оператора Comvex Виорел Панайт сообщил, что они сотрудничают с железнодорожным оператором Grup Feroviar Roman (GFR) по новой системе перегрузки поездов на украинско-румынской границе Вадул-Сирет-Дорнешты.

Панайт сказал, что система, которая заработает в середине октября, позволит Comvex обрабатывать дополнительные 120 000 тонн украинского зерна в месяц.

По его словам, некоторые портовые операторы начали использовать цифровую систему, которая сократила время, необходимое для обработки таможенных заявлений, до 30 минут с 48 часов.

Издание добавляет, что логистическая мощность Констанцы составляет 40 миллионов тонн зерна в год, что значительно превышает годовой рекорд в 25 миллионов тонн, установленный в 2021 году.

Отметим, Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, и после вторжения России в прошлом году Констанца стала крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом Киева, где зерно поступает автомобильным, железнодорожным или баржным транспортом через Дунай.

Правительство Румынии еще ранее заявляло, что цель удвоить ежемесячную пропускную способность для транзита украинского зерна через порт Констанца до четырех миллионов метрических тонн в ближайшие месяцы с фактически нуля до начала российской войны.