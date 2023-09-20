У Румунії намагаються збільшити потужності з перевалки українського зерна

Румунські портові оператори намагаються збільшити потужності з перевалки зерна у своєму порту Констанца, оскільки Україна нарощує експорт зерна через румунські порти які стали для Києва головним транзитним вузлом після виходу Росії із "зернової угоди".

Про це пише Reuters.

Для цього портовий оператор SOCEP SA інвестував 10 мільйонів євро для обладнання зернового терміналу.

Зазначається, що у серпні через Констанцу пройшло близько 2,7 млн ​​тонн українського зерна.

Менеджер ще одного оператора Comvex Віорел Панайт повідомив, що вони співпрацюють із залізничним оператором Grup Feroviar Roman (GFR) щодо нової системи перевантаження поїздів на українсько-румунському кордоні Вадул-Сірет-Дорнешти.

Панайт сказав, що система, яка почне працювати в середині жовтня, дозволить Comvex обробляти додаткові 120 000 тонн українського зерна на місяць.

За його словами, деякі портові оператори почали використовувати цифрову систему, яка скоротила час, необхідний для обробки митних заяв, до 30 хвилин з 48 годин.

Видання додає, що наразі логістична потужність Констанци становить 40 мільйонів тонн зерна на рік, що значно перевищує річний рекорд у 25 мільйонів тонн, встановлений у 2021 році.

Зауважимо, Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, і після вторгнення Росії минулого року Констанца стала найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва, де зерно надходить автомобільним, залізничним або баржним транспортом через Дунай.

Уряд Румунії ще раніше заявляв, що має на меті подвоїти щомісячну пропускну здатність для транзиту українського зерна через порт Констанца до чотирьох мільйонів метричних тонн у найближчі місяці з фактично нуля до початку російської війни.