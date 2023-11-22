УДП совершило пилотные рейсы по перевозке руды из Украины в Сербию и зерна из Венгрии в Констанцу

Украинское дунайское пароходство успешно выполнило первые караванные рейсы по перевозке баржами украинской железной руды в сербское Смедерево, а на обратном направлении - зерна из Венгрии в румынский порт Констанца. Об этом сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Москаленко.

"Первые караваны УДП с европейским зерном готовятся к разгрузке в Констанце! Пилотные рейсы были сложными, поскольку совпали с периодом мелководья. Тем не менее, даже при таких условиях новый логистический маршрут оказался успешным", - отметил он.

По словам руководителя пароходства, продолжительность рейсов на Средний Дунай составляет до месяца, а их рентабельностью УДП "вполне удовлетворено". Однако если караваны смогут работать в режиме 24/7, это сократит оборотное время примерно на неделю, что увеличит рентабельность еще на 20%.

Москаленко указал, что работа в режиме 24/7 требует наличия в экипаже трех судоводителей с дипломами категории С, и, несмотря на хронический дефицит судоводителей на Дунае, такие команды в УДП уже сформированы.

"В отличие от "старого УДП" "новое УДП" работает напрямую с владельцами груза – одним из крупнейших металлургических комбинатов Европы и крупным международным зернотрейдером. Кроме того, в течение всего рейса в онлайн-режиме контролируются расход топлива и соблюдение рейсового задания", - указал Москаленко.

Напомним, что о введении этой линии в УДП объявили в сентябре. Предполагается, что караваны забирают в Украине руду, доставляют ее в город Смедерево, где расположен металлургический комбинат Hesteel Serbia Iron & Steel, разгружаются, отмываются, поднимаются выше по течению в Венгрию, где загружаются зерном и отправляются обратно в морпорт Констанца.