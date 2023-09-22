Караваны УДП, вывозящие украинскую железную руду в Сербию, обратно будут доставлять зерно в Констанцу

Украинское дунайское пароходство запускает линию по перевозке зерна в румынский порт Констанца караванами, которые вверх по течению Дуная возят украинскую железную руду, говорится в сообщении предприятия.

"Как и анонсировали, начинаем долгосрочное сотрудничество с крупным зернотрейдером мирового уровня. Баржевые караваны пароходства, следующие в Сербию с украинской рудой, на обратном пути начнут перевозить зерновые", - сказано в нем.

Отмечено, что сейчас после выгрузки железорудного сырья в сербском Смедерево выполняется замывка первого каравана. После этого он станет под погрузку в венгерском порту Чепель (Будапешт).

"Потом Констанца, Измаил и снова Средний Дунай. Линия пока работает в пилотном режиме. Почему запускаем этот проект именно сейчас, когда у пароходства очень много работы на Нижнем Дунае? УДП строит долгосрочную бизнес-модель", - указывают в пароходстве.

Там подчеркивают необходимость думать о перспективе, чтобы сохранить грузопоток и после возобновления полноценной работы морских портов Большой Одессы (Одесса, Черноморск и порт "Южный").

"Именно поэтому мы находим стратегических партнеров и отрабатываем модели работы на Среднем Дунае. Задача - даже на длинном плече обеспечить высокую рентабельность и быстрый оборот флота. Для старого УДП работа на Среднем Дунае по перевозке ЖРС и зерновых завершилась банкротством. Для нового УДП - должна стать основой устойчивого развития", - говорят на предприятии.

Пароходство отмечает, что жестко контролирует расход топлива, ввело онлайн-мониторинг перемещения судов, качественно улучшило систему обеспечения, отказалось от "прокладок" и брокеров и работает напрямую с владельцами грузов, благодаря чему даже длительные и сложные рейсы стали прибыльными.

"Со временем благодаря сотрудничеству с IFC решим и проблему устаревшей нашей тяги. Модернизированный самоходный флот получит современные экологические двигатели (сертифицированные Stage V) со значительно меньшими затратами топлива, что является ключевым для работы в дальних рейсах", - добавляют в УДП.

Напомним, что в первом квартале этого года перевозка грузов горно-металлургического комплекса флотом УДП составила около 70 тысяч тонн. В то же время предприятие заявляло о готовности нарастить объемы перевозки в 1,5-2 раза.