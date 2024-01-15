Румынские протестующие заблокировали движение грузовиков через "Сирет" и "Викову-де-Сус"

15 декабря румынские фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", а также заблокировали п/п "Виковую-де-Сус", которые находятся напротив украинского пункта пропуска "Порубное" и "Красноильск" соответственно.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Около 12:00 фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное". Также началась блокировка румынского пункта пропуска "Вікову-де-Сус", что напротив украинского - "Красноильск", - пишут пограничники.

Они добавляют, что остальные виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска пропускаются по установленному порядку как на въезд, так и выезд из Украины.

Как на протесты реагирует румынское правительство

В правительстве Румынии отреагировали на такие акции протеста и заверили, что украинское зерно уже три месяца не попадает на внутренний рынок страны, поэтому претензии фермеров к безосновательным.

Премьер-министр Марчел Чолаку сегодня провел рабочую встречу с министрами, участвовавшими в переговорах с транспортниками и протестующими фермерами, чтобы ускорить разработку нормативных актов, которые будут введены на практике решения, согласованные двумя сторонами через подписанный протокол.

Он добавил, что с октября 2023 года по настоящее время ни одно украинское зерно не поступало на внутренний рынок Румынии, шло только транзитом в порт Констанца, откуда товары шли на экспорт. Также с начала года в список товаров, на которые распространяется действие договора с Украиной о лицензионном импортировании, добавлена мука и сахар.

"Мы продолжаем добросовестно вести переговоры с протестующими. Мы полностью открыты до диалога, вплоть до мер по уменьшению уклонения от уплаты налогов. Это та красная линия, которую мы не можем преступить", – сказал премьер.

Также Финансовая инспекция Румынии готова снова встретиться сегодня в течение дня с митингующими. Им направлен набор конкретных предложений, направленных на улучшение финансовых усилий.

Что происходит в Румынии

Румынские фермеры и автоперевозчики несколько дней протестуют в разных регионах из-за повышения цен на автострахование и горючее. Они обвиняют власть своей страны в том, что она придает приоритет иностранным компаниям, тогда как отечественные транспортные и сельскохозяйственные фирмы находятся на грани банкротства.

Участники акции требуют отмены двойного налогообложения; оптимизировать процессы на таможне и урегулировать антидемпинговое законодательство.

Напомним, 13 января, протестующие заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Блокировка продолжалась в течение шести часов, после чего была прекращена.

В тот вечер представители Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии встретились с перевозчиками и фермерами, установив ряд пунктов для урегулирования ситуации, которые можно было бы реализовать в течение 30 дней. Несмотря на это, протест продолжился.