Украина начала переговоры с Румынией по соглашению о гарантиях безопасности

В Давосе при участии руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и государственного секретаря МИД Румынии Юлиана Фото начались переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что переговоры начались на четвертой встрече по поводу украинской формулы мира.

Румыния стала девятой страной, которая начала двусторонние переговоры с Украиной. Также отмечается, что "это стало логическим продлением договоренностей по результатам телефонного разговора президентов Украины и Румынии от 9 января 2024 года и шагом на выполнение Совместной декларации лидеров обоих государств от 10 октября 2023 года".

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква отметил, что "без Румынии невозможно представить полноценные гарантии безопасности в Европе, в частности, в Черноморском регионе".

"Стороны обсудили основные элементы будущего двустороннего соглашения по безопасности и согласовали модальности дальнейших переговоров", - говорится в сообщении.

Гарантии от G7

Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

Подписавшиеся декларации пообещали работать с Украиной над конкретными обязательствами и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Эти обязательства будут предусматривать в частности:

постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;

повышение оперативной совместимости со странами НАТО;

поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

подготовку и обучение украинских сил;

обмен разведывательными данными;

укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.

Также в декларации говорится, что в случае новой вооруженной атаки России в будущем, члены G7 намерены немедленно проконсультироваться с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.

К документу присоединилось уже 30 стран, а переговоры о гарантиях безопасности начались уже с США, Канадой, Японией и Францией.

А 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности .