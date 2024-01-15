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Украина начала переговоры с Румынией по соглашению о гарантиях безопасности
В Давосе при участии руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и государственного секретаря МИД Румынии Юлиана Фото начались переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности между странами.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Отмечается, что переговоры начались на четвертой встрече по поводу украинской формулы мира.
Румыния стала девятой страной, которая начала двусторонние переговоры с Украиной. Также отмечается, что "это стало логическим продлением договоренностей по результатам телефонного разговора президентов Украины и Румынии от 9 января 2024 года и шагом на выполнение Совместной декларации лидеров обоих государств от 10 октября 2023 года".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква отметил, что "без Румынии невозможно представить полноценные гарантии безопасности в Европе, в частности, в Черноморском регионе".
"Стороны обсудили основные элементы будущего двустороннего соглашения по безопасности и согласовали модальности дальнейших переговоров", - говорится в сообщении.
Гарантии от G7
Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.
Подписавшиеся декларации пообещали работать с Украиной над конкретными обязательствами и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.
Эти обязательства будут предусматривать в частности:
- постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;
- повышение оперативной совместимости со странами НАТО;
- поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;
- подготовку и обучение украинских сил;
- обмен разведывательными данными;
- укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.
Также в декларации говорится, что в случае новой вооруженной атаки России в будущем, члены G7 намерены немедленно проконсультироваться с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.
К документу присоединилось уже 30 стран, а переговоры о гарантиях безопасности начались уже с США, Канадой, Японией и Францией.
А 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности .