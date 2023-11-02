К декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины присоединился Кипр

В четверг, 2 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил, что Республика Кипр присоединилась к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом глава государства написал в соцсети X.

Зеленский поблагодарил президента Кипра Никоса Христодулидиса за такое решение и отметил, что Республика Кипр стала 30-й страной, которая присоединилась к декларации G7.

I am grateful to Cyprus for joining the G7 Vilnius Declaration on security guarantees for Ukraine, becoming the 30th country to do so. I personally thank President @Christodulides. We will continue to strengthen European security together and deepen our bilateral cooperation 🇺🇦🇨🇾 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2023

Декларация о гарантиях безопасности для Украины

12 июля в Вильнюсе во время саммита НАТО была утверждена совместная декларация поддержки Украины и начались переговоры по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

Первыми подписантами "Совместной декларации о поддержке Украины" являются сами учредители инициативы: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты.

Затем к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.

18 июля на министре иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации.

Согласно документу страны-декларанты намерены работать с Украиной над расширенным пакетом обязательств и договоренностей в сфере безопасности на случай предстоящей агрессии, чтобы Украина могла защитить свою территорию и суверенитет.