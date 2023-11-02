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К декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины присоединился Кипр
В четверг, 2 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил, что Республика Кипр присоединилась к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.
Об этом глава государства написал в соцсети X.
Зеленский поблагодарил президента Кипра Никоса Христодулидиса за такое решение и отметил, что Республика Кипр стала 30-й страной, которая присоединилась к декларации G7.
Декларация о гарантиях безопасности для Украины
12 июля в Вильнюсе во время саммита НАТО была утверждена совместная декларация поддержки Украины и начались переговоры по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Первыми подписантами "Совместной декларации о поддержке Украины" являются сами учредители инициативы: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты.
Затем к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.
18 июля на министре иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации.
Согласно документу страны-декларанты намерены работать с Украиной над расширенным пакетом обязательств и договоренностей в сфере безопасности на случай предстоящей агрессии, чтобы Украина могла защитить свою территорию и суверенитет.