До декларації G7 щодо гарантій безпеки для України приєднався Кіпр

У четвер, 2 листопада, президент Володимир Зеленський повідомив, що Республіка Кіпр приєдналася до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це глава держави написав у соцмережі X.

Зеленський висловив подяку президентові Кіпру Нікосу Христодулідісу за таке рішення та відзначив, що Республіка Кіпр стала 30-ю країною, яка приєдналася до декларації G7.

I am grateful to Cyprus for joining the G7 Vilnius Declaration on security guarantees for Ukraine, becoming the 30th country to do so. I personally thank President @Christodulides. We will continue to strengthen European security together and deepen our bilateral cooperation 🇺🇦🇨🇾 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2023

Декларація про гарантії безпеки для України

12 липня у Вільнюсі під час саміту НАТО було затверджено спільну декларацію підтримки України і розпочалися переговори щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

Потім до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ хоче, щоб усі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації.

Згідно з документом, країни-декларанти мають намір працювати з Україною над розширеним пакетом зобов'язань та домовленостей у сфері безпеки на випадок майбутньої агресії, щоб Україна могла захистити свою територію та суверенітет.